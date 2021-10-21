الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: ندعم الانتقال السياسى فى ليبيا وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب

لويجي دي مايو
لويجي دي مايو

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، مجددا دعم سلطات بلاده لعملية الانتقال السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها (24 ديسمبر) مع انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، على هامش المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس. 

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية: بأن المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا من خلال الإعراب بشكل خاص عن الدعم لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، التي جرى إنشاؤها في أعقاب وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتعزيز مبدأ ملكية الليبيين لقضايا بلادهم الاقتصادية والأمنية.

وزير الخارجية الإيطالى لويجي دي مايو ليبيا الدبيبة طرابلس

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