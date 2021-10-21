الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير القاهرة فى الصين يبحث مع «سينوفاك» توطين صناعة اللقاحات فى مصر

سفير مصر في الصين
سفير مصر في الصين يبحث توطين صناعة اللقاحات

التقى السفير دكتور محمد البدري، سفير مصر في بكين، مع المدير التنفيذي ومؤسس شركة سينوفاك وايدونج ين، لبحث استكمال تطوير التعاون بين سينوفاك والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».

وتطرقت المناقشات إلى ما تم إنجازه على صعيد إنتاج لقاح الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد محليا في مصر، وبحث التعاون المستقبلي لاسيما فيما يخص استكمال مراحل نقل تكنولوجيا صناعة اللقاحات في إطار رؤية من الشراكة والتوأمة بين سينوفاك وفاكسيرا.


وأكد دكتور البدري أن مصر دولة رائدة بالفعل في مجال صناعة اللقاحات والأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها خطط طموحة لتوطين صناعة اللقاحات واكتساب المعرفة التقنية بشكل كامل في هذا المجال الحيوي، وفقا لتوجهات الدولة المصرية ورؤية قيادتها السياسية.
 

 السفير دكتور محمد البدري،

من جانبه، رحب المدير التنفيذي لسينوفاك بمواصلة التعاون مع مصر ودفعه إلى آفاق أرحب، مشيدا بما لدى مصر من قاعدة متميزة من القدرات التقنية والكوادر والكفاءات البشرية، التي من شأنها تسريع وتيرة عملية اكتساب تكنولوجيا تصنيع اللقاحات في وقت وجيز نسبيا.

وقام السفير البدري ووفد السفارة المصرية في الصين خلال الزيارة بتفقد مصانع الشركة وخطوط الإنتاج بها.

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FB_IMG_1634839069190
سفير مصر في الصين يبحث توطين صناعة اللقاحات
سفير مصر في الصين يبحث توطين صناعة اللقاحات
مصر الصين توطين صناعة اللقاحات سينوفاك فاكسيرا سفير مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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