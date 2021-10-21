الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

والد أحد ضحايا حادث الأوسطى: «كان غايب أديله شهرين وراجع يحتفل معانا بالمولد» (فيديو)

والد احد ضحايا حادث
والد احد ضحايا حادث الأوسطي

قال بدر عبدالله، والد محمد أحد ضحايا حادث طريق الأوسطي الذي راح ضحيته 19 شخصًا إن نجلي لديه ٢٦ عاما ومتزوج حديثًا ولديه طفل "أدهم" الذي يبلغ من العمر عامًا ويعمل باليومية في مجال الزراعة ودائم التنقل بين المحافظات من أجل لقمة العيش.

أضاف بدر أن نجله كان متغيبًا عن المنزل منذ شهرين، بحثًا على رزقه في الإسكندرية وكنا في انتظاره لقضاء إجازة المولد النبوي، لكننا فوجئنا بأحد الأشخاص يتصل من هاتفه ويخبرنا بأنه أصيب في حادث سير.

أوضح والد محمد أن ابنه هو الشقيق الأوسط لإخوته الثلاثة، وكان دائمًا ما يحلم بتوفير حياة كريمة لوالدته وأشقائه وزوجته وكان يعمل بجد حتى يتمكن من توفير المال ولا يعترض على أي عمل يطلب منه مهما كان.

كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد نعى، اليوم ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث تصادم ميكروباص بـسيارة نقل "تريلا" بالطريق الدائرى الأوسطي بين منطقتي 6 أكتوبر والفيوم الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا منهم 7 أشخاص من مركز ديروط بأسيوط إثر تخطى سيارة نقل "تريلا" للحاجز الفاصل وعبورها للاتجاه المعاكس لتدهس السيارة الميكروباص، وفقا للتحقيقات الأولية، داعيًا المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل.


وقدم محافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لأسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

محافظة اسيوط ميكروباص حادث سير الإسكندرية الزراعة حادث تصادم الطريق الدائري تحقيقات مصرع 19 شخص الاوسطي

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