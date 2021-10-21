الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأسطورة» تستشرف المستقبل فى العالم

مسرحية الأسطورة
مسرحية الأسطورة

صدرت مسرحية «الأسطورة» للشاعر والكاتب المسرحى مينا ناصف، مؤخرًا، عن دار المثقف للنشر والتوزيع.

وتدور أحداث المسرحية، التى كتُبت فى عام ٢٠٠٩، فى حارة «كل واشكر» بمملكة «إنسا»، حيث يعانى أهل تلك القرية من الفقر والمرض والجهل، وهى العلل الثلاث التى تعانى منها أى بيئة فى طريقها للانهيار البطىء. تقع أحداث المسرحية فى عام ٣٠٩٠، وبطريقة ساخرة استشرف الكاتب المستقبل الآت ليس بمنطقة بعينها، بل فى العالم أجمع، حيث نعيش مع أهل الحارة ومعاناتهم نتيجة القرارات الخاطئة التى اتخذها السلطان، والتى أدت إلى ضياع المملكة، فتقهقرت مئات السنين.

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