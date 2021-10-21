ميسون صقر ترصد تاريخ مصر المحروسة منذ «ثورة 19» حتى «30 يونيو»

يحفل كتاب «مقهى ريش.. عين على مصر» للشاعرة والروائية ميسون صقر القاسمى، بكتابة تجعل العمل عصيًا على التصنيف وكاسرًا حدود القولبة، حيث تسيطر عليه لغة جامعة لبساطة السرد ولياقة وطزاجة الشعر، ولا تخلو من حساسية البحث والتنقيب.

وعليه لا يمكن توصيف الإصدار تحت أى نوع من الكتابة، فهو خارج التصنيفات المحدودة، ورغم أنه يتحدث عن مصر وأماكن معينة بها، لا يمكن أن ترده إلى التاريخ والتوثيق، فإنه مشغول بهما، ولا يمكن أن ترده للبحث الأكاديمى رغم أنه مشغول بمنهجية البحث ودقته.

ويعد العمل تطوافًا معرفيًا موسوعيًا جامعًا للتاريخ والوثيقة والجغرافيا، معنيًا بتفاصيل وتاريخ مصر الثقافى والاجتماعى والسياسى والمعمارى فى ١٠٠ عام «القاهرة الخديوية»، وجاء مقهى ريش نموذجًا ونافذة ونقطة مركزية للرصد والبحث والتنقيب، والنظر على ذلك التاريخ المشحون بالأحداث الكبرى فى تاريخ مصر منذ ثورة ١٩ حتى ثورة ٣٠ يونيو.

ويأتى الكتاب الصادر عن دار نهضة مصر فى ٦٥٣ صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن ٤ فصول؛ الأول تحت عنوان «القاهرة الخديوية»، والثانى بعنوان «المقاهى فى حاضرة القاهرة»، أما الثالث فيحمل عنوان «دفتر أحوال مقهى ريش»، والرابع والأخير بعنوان «مقهى ريش».

وتقول ميسون صقر فى مفتتح الكتاب: «ما أحاوله هو أن أحول الواقع الماضى إلى كتابة وصور تضمن تثبيت اللحظة بجمالها لفترة أطول ما أمكن لها.. ونحكيها بوصفها كما لو كانت أساطير تأخذ حقيقتها من أوراقها، تأخذ أسطوريتها من تعدد طرق سردها الذى يتوالى، خصوصًا أن أغلب المعلومات غير مكتملة، لكنها ليست فاقدة الأهمية أو مقتطعة من سياق الكتابة التى تهتم بما هو مكتمل».

وتتابع: «إنه نهش الزمن لمقاطع وكتل مجزوءة من كل حكاية، ومحو لكتلة من كل معلومة، وإضافة حكايات الحاضرين عن مجايلين سبقوهم للرحيل، فتغيرت الحكايات بمن يحكيها وما يضيفه وما يمحوه منها، فما يهتم به الكتاب ليس نقل خبر أو معلومة لكنه بناء ما هو منهدم من السرود بسبب التكرار».

ويشير الكتاب إلى تاريخ إنشاء مقهى ريش، الذى أقيم على نمط المقاهى الفرنسية، ونجح على مدار تاريخه الطويل فى الحفاظ على سمات تلك المقاهى بطابعها الأوروبى، ساعده على ذلك الرواج الذى حظى به، لوقوعه فى قلب المنطقة الحيوية بوسط القاهرة، وبالقرب من ميدان طلعت حرب.

وتوضح ميسون صقر أن هناك وثائق تشير إلى أن مقهى ريش أنشئ عام ١٩٠٨، فى البناية رقم ٢٩ بشارع الشيخ حمزة، وهو الاسم الذى أطلق على شارع ٨٠٤ تقسيم الخديو إسماعيل، وبعد ذلك أطلق عليه «مصر العتيقة» ثم تغير إلى «الشيخ حمزة»، ثم إلى «سليمان باشا» عندما تقرر وضع تمثال سليمان باشا الفرنساوى فى الميدان، وفى النهاية استقر باسم «طلعت حرب» فى التقسيم الجديد لشوارع القاهرة.

وتكشف لنا عبر الوثائق التسلسل التاريخى لأصحاب مقهى ريش، فتشير إلى أنه فى يوم ٢٦ أكتوبر ١٩١٤ تم بيع ترخيص المقهى إلى رجل الأعمال الفرنسى هنرى بيير ريسينييه عام ١٩١٦، وظلت ملكيته تتداول بين اليونانيين حتى عام ١٩٦٠ ثم انتقلت ملكيته للمرة الأولى للمصرى عبدالملاك خليل ميخائيل، والذى ورثه أبناؤه وأحفاده من بعده حتى الآن.

ومن تلك الأسماء التى تعاقبت على ملكية مقهى ريش برنارد ستينبرج شاينبرج، مجرى الجنسية، وهنرى بيير ريسنييه، وميشيل مخالى نقولا بوليتس، يونانى الجنسية، وجورج واسيلى، وهوشيف اللورد كليرن، والسير لامبسون المندوب السامى البريطانى فى مصر.

ويبدو من ذلك تعدد الجنسيات المختلفة من فرنسيين إلى رعايا إنجليز ليونانيين وصولًا لملاكه المصريين، ويشير هذا إلى تعدد الهويات والجذور والجنسيات التى تعاقبت على امتلاك مقهى ريش.

وتقول ميسون صقر: «كان للمقهى خمسة أبواب يُفتح أربعة منها فقط فى المناسبات، بينما يظل الباب الخامس مغلقًا ولا يفتح إلا لكبار الزوار، كما تشير الوثائق إلى ميشيل بوليتس الذى امتلكه فى أثناء الحرب العالمية الأولى، وكان رجل أعمال كبيرًا محبًا للفنون والآداب، فتحول المكان على يديه إلى قِبلة ثقافية وفنية كبرى، وكانت حديقته تطل على الميدان، وعلى الجانب الآخر من الميدان كان مقر القيادة المشتركة للحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى، وكان المراسلون الأجانب يلتقون فى مقهى ريش بالقادة العسكريين.

وظل مقهى ريش طوال تاريخه، بدءًا من ثورة ١٩، ملتقى لنخبة مثقفى وساسة مصر، وهذا ما يؤكده الكتاب: «أسهم المقهى بالكثير فى الحراك الثورى قبل وفى أثناء ثورة ١٩١٩، وشهد أيضًا حلقات بحث ونقاش للكثير من الروايات المسرحية لعزيز عيد وفاطمة رشدى وفاطمة اليوسف ومحمد عبدالقدوس، وقبيل ثورة يوليو كان يرتاده جمال عبدالناصر والسادات وآخرون من الضباط الأحرار». وتشير ميسون صقر إلى أن مقهى ريش ظل طوال فترة الستينيات والسبعينيات ملتقى مع أجل الفكر، وعندما أبرم السادات معاهدة كامب ديفيد خرج يوسف إدريس وجماعة كبيرة من المثقفين من مقهى ريش على رأس ظاهرة تندد بها، أما ثورتا ٢٥ يناير و٣٠ يونيو فكان أقطابها من الشباب والمثقفين والإعلاميين الذين يتخذون منه مقرًا. وتضمن ختام كتاب «مقهى ريش» شهادة الدكتور نبيل عبدالفتاح مستشار مركز الأهرام الاستراتيجى، تحت عنوان «سردية المقهى وسيوسولوحية ثقافة المكان»، إلى جانب شهادة الكاتب والمترجم طه زيادة، والتى جاءت تحت عنوان «قصة مكان بين التاريخ الواعى والسرد الشفهى الحكواتى»، وكذلك شهادة الكاتب والروائى صبحى موسى التى جاءت تحت عنوان «سيرة كتاب»، واختتمت الشهادات برؤية الشاعر والكاتب الصحفى جمال القصاص والتى جاءت بعنوان «حكاية ريش.. عين على الحالة المصرية».