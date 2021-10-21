صدور رواية «ليل طنجة» عن العين قريبًا

تُصدر دار العين للنشر، قريبًا، رواية «ليل طنجة.. الرواية الأخيرة»، للكاتب المغربى محمد سعيد أحجيوج.

«ليل طنجة» رواية قصيرة محكمة البناء ومكثفة، يأخذنا الكاتب خلالها فى رحلة عبر موضوعات مختلفة، تتضمن الصراع العربى الإسرائيلى ومعركة أنوال فى الشمال المغربى وقصة الأسلحة الكيماوية التى استخدمتها إسبانيا، تحت صمت دولى، للقضاء على مقاومة المتطوعين فى جيش عبدالكريم الخطابى الذى كسر شوكة الاستعمار الإسباني.

وفاز مخطوط المسودة الأولى لهذه الرواية بجائزة إسماعيل فهد إسماعيل ٢٠١٩، وقالت لجنة التحكيم عن الرواية: «رواية تقدم أسلوبًا روائيًا يمزج الدراما بالسخرية، والتاريخ بالراهن المعاصر، فى أجواء لا تخلو من كابوسية، ويقترح أدوات سردية جديدة تعتمد الميتافيكشن أسلوبًا يمتلك الكاتب أدواته ويوجهها بين الواقع والخيال ببراعة. وتلقى الضوء على مشكلات المواطن العربى المعاصر ومأزقه الوجودى فى عالم يشهد تغييرات عاصفة».