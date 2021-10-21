المغرب: مراكز التلقيح ضد كورونا تشهد اكتظاظا غير مسبوق

شهدت مراكز التلقيح فى كافة الجهات فى المغرب اليوم اكتظاظا بالمواطنين تزامنا مع بدء تطبيق اعتماد جواز التلقيح ضد فيروس كورونا لدخول الأماكن العامة والمقاهي والمطاعم والمواصلات العامة والخاصة والتنقل بين مختلف الجهات فى المغرب.

كما ساهمت تصريحات وزير الصحة المغربى خالد آيت الطالب عن عدم فاعلية جواز التلقيح إذا لم يعزز بالجرعة الثالثة إذا مضى 6 أشهر من تاريخ الحصول على الجرعة.

وكانت مراكز التلقيح شهدت إقبالا متزايدا أمس وأمس الأول عقب إعلان الحكومة قبل 5 أيام عن اعتماد تطبيق جواز التلقيح اعتبارا من اليوم.

واتخذت السلطات المغربية العديد من الإجراءات التي تكفل عملية تطبيق اعتماد جواز التلقيح فى كافة انحاء المغرب بهدف الوصول إلى المناعة الجماعية قبل نهاية العام الجارى.