إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا

صادق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزيرا الصحة والسياحة لديه، اليوم، على خطة تنظيم السياحة الوافدة إلى إسرائيل.

ومن المقرر أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بداية من شهر نوفمبر المقبل، التي تنص على دخول السائحين الملقحين ضد فيروس كورونا، وسيتم تعديلها وفقا لتطورات الحالة الوبائية وإمكانية اكتشاف سلالات جديدة للفيروس.

وجاءت مصادقة بينيت، بعد تأكيد درور ميفوراخ مدير قسم كورونا في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، غير قاتلة.

وقال ميفوراخ إن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا كانت قد رصدت في إنجلترا قبل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن التقديرات الحالية تُظهر أنها ليست طفرة قاتلة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، أمس الأول الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بسلالة "AY.4.2" لفيروس كورونا، المكتشفة سابقا في أوروبا، وسط احتمالات بأنها قد تكون أخطر من "دلتا".

وأوضحت أن الإصابة بالسلالة الجديدة تم رصدها لدى طفل يبلغ من العمر 11 عاما، عاد مؤخرا من شرق أوروبا، وتم فحصه في مطار بن جوريون الدولي بتل أبيب.