فيفي عبده: «صحتى بقت أفضل وكنت فى إيطاليا بعلمهم الرقص»

أعربت الفنانة فيفي عبده عن سعادتها بالعودة إلى مصر مرة أخرى عقب رحلة دامت لأيام في إيطاليا بعد تقديمها دروسا تدريبية في الرقص هناك.

وقالت عبده لـ"الدستور"، إنها قامت بتدريس الإيطاليين هناك فن الرقص، مثلما فعلت ذلك في أكثر من دولة حول العالم، لافتة إلى أنها عادت مساء أمس الأربعاء إلى القاهرة لتتوجه بعدها للجونة.

وأشارت عبده إلى أن حالتها الصحية أصبحت أفضل كثيرا وهو ما جعلها توافق على السفر لإيطاليا بعد عدة تأجيلات متتالية، ومع تحسن صحتها قررت أن تسافر إلى الجونة لتحضر ختام المهرجان.

وأكدت فيفي عبده أنها كانت متخوفة من فيروس كورونا منذ بدايته وكانت منغلقة على نفسها بشكل كامل، لافتة إلى أنها نالت جرعات مصل الفيروس.

كانت قد ظهرت فيفي عبده للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي، وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.

وُلدتْ فيفي عبده لأب يعمل ضابط، رفض والداها دخولَ عالمِ الفن والرقص فهربت مع خالها واحترفتهما بعد ذلك، تزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبري عزة التي دخلت التمثيل وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات، وزوجها الحالي هو رجل الأعمال الفلسطيني «محمد الديراوي» وأنجبا ابنتهما «هنادي».