الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

فيلم «الحدائق المعلقة» يحصل على منحة التطوير من مهرجان الجونة

فيلم الحدائق المعلقة
فيلم الحدائق المعلقة

حصل مشروع فيلم الحدائق المعلقة للمخرج أحمد ياسمين دراجي على جائزة Mercury وقيمتها 30 ألف دولار لخدمات ما بعد الإنتاج والـ VFX، وذلك في إطار مشاركته في برنامج CineGouna بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وتعتبر CineGouna فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. تتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة.

أحمد ياسمين الدراجي هو مخرج وكاتب عراقي بريطاني، وأحد خريجي Berlinale Talents في 2018، النجاح الذي حققه فيلمه القصير My Name Is Mohammed أكسبه مقعدًا في London Film School، حيث حصل على درجة الماجستير بامتياز عام 2013 عن فيلم Children of God، وهو فيلم قصير حصل على العديد من الجوائز من بينها جائزة المُهر لأفضل فيلم عربي قصير، وجائزة فيبرسكي، وجائزة Seoul Guro كأفضل فيلم حياتي واقعي قصير، وأيضًا جائزة لجنة التحكيم في مهرجان أفلام ذوي الاحتياجات الخاصة بـكان.

حاز فيلمه Stary على عرضه العالمي الأول في مهرجان London’s East End السينمائي ليحظى بنجاح على المستوى النقدي هنالك، كما حصل مشروع فيلمه الطويل الأول الحدائق المعلقة على دعم التطوير من الهيئة الملكية للأفلام بالأردن، والصندوق العربي للفنون آفاق، كما حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم لـ La Biennale di Venezia كأفضل فيلم في مرحلة ما قبل الإنتاج بمهرجان فينسيا السينمائي بورشة فاينال كات.

 

أحمد ياسمين الدراجي هو مخرج وكاتب عراقي بريطاني، وأحد خريجي Berlinale Talents في 2018، النجاح الذي حققه فيلمه القصيرMy Name Is Mohammed أكسبه مقعدًا في London Film School، حيث حصل على درجة الماجستير بامتياز عام 2013 عن فيلم Children of God، وهو فيلم قصير حصل على العديد من الجوائز من بينها جائزة المُهر لأفضل فيلم عربي قصير، وجائزة فيبرسكي، وجائزة Seoul Guro كأفضل فيلم حياتي واقعي قصير، وأيضًا جائزة لجنة التحكيم في مهرجان أفلام ذوي الاحتياجات الخاصة بـكان.

ذوى الاحتياجات الخاصة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي الدولي الدورة الخامسة

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