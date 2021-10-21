خالد العنانى: المقاصد السياحية والشواطئ المصرية آمنة وخالية من كورونا

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن المقاصد السياحية وكذلك الشواطئ المصرية التي يرتادها السائحون تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأنها خالية من وباء كورونا وتطبق في سائر أرجائها وفنادقها الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تلك الجائحة طبقا للاشتراطات العالمية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال محاضرة للدكتور خالد العناني بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان اليوم بحضور 30 سفيرا وزوجاتهم يمثلون دول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا وآسيا والوطن العربي وممثلين للعديد من وكالات الأنباء والصحف ووسائل الإعلام الدولية المختلفة، الذين سيشهدون تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني شروق يوم غد الجمعة في ظاهرة فريدة من نوعها في العالم، حيث تتعامد الشمس على هذا المعبد مرتين في العام.

وقال العناني إن معبد أبو سمبل يعد إحدى عجائب الدنيا؛ حيث يلقب بالعجيبة الثامنة بعد عجائب الدنيا السبع لأنه عجيب في عمارته وألوانه وفي تعامد الشمس عليه في توقيتين محددين كل عام وعجيب أيضا في حفره في الجبل، مشيرا إلى أن العالم أجمع يريد التعرف على معبد أبو سمبل.

واستعرض وزير السياحة والآثار عملية إنقاذ آثار معبد أبو سمبل التي استغرقت 20 عاما من عام 1960 إلى 1980 والتي شملت أكثر من 20 معبدا وتمت بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، حيث كان الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق في الستينيات قد وجه نداء للعالم قال فيه "انقذوا آثار البشرية باعتبار أن مثل هذ الأثر العظيم يعد جزءا فريدا وثمينا للحضارة الإنسانية وليس لمصر فقط".

وأشار الدكتور العناني إلى أن السياحة المصرية بها مقومات جذب للسائحين من حيث توافر الأمن والأمان، حيث إن جميع المطارات بها أحدث أجهزة التأمين، فضلا عن تعدد المقاصد السياحية وتنوعها بأسعار تنافسية في ظل طقس ومناخ ملائم لتوافد السائحين على مدى العام إلى جانب السمعة السياحية المتميزة لمصر منذ القدم.

وقال إن هناك خطوط طيران في الوقت الراهن بأسعار رخيصة وأقل من سعر التكلفة للتنقل بين المقاصد السياحية المختلفة في أنحاء مصر، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل سيتم تسيير خط طيران من شرم الشيخ إلى الأقصر بهدف ربط المقاصد الشاطئية بالثقافية والتنقل بين البحرين المتوسط والأحمر إلى جانب أن شبكة الطرق الجديدة داخل البلاد أصبحت عالية المستوى وأيضا توافر القطارات التي تربط بين المدن والمقاصد السياحية في ربوع مصر.

شهد اللقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وعدد كبير من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية والرموز الإعلامية وكبار الكتاب.