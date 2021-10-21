الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تتصدر تريندات مواقع التواصل بعد إطلاق استراتيجيتها الجديدة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تصدرت منذ صباح اليوم، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "تريندات" مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" بعد إعلانها ليلة أمس، إطلاق استراتيجية جديدة تستهدف استقبال مزيد من الآراء السياسية من خارجها عبر منصاتها سواء على صفحات وتطبيقات مواقع التواصل أو عبر موقعها الصحفي، فضلاً عن تحويل لجانها إلى منتديات موسعة، وتدريب أعضائها الجدد بشكل متميز، وكذلك تدريب دفعة من المتطوعين.

وتضمنت الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالأمس، دور المركز الإعلامي بعد التطوير في نشر أفكار ونتاج عمل أعضاء التنسيقية في مختلف المجالات.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاستراتيجية الجديدة بتفاعل قوي وثناء على الانفتاح ومبدأ استيعاب جميع الآراء التي كانت تتبناه التنسيقية منذ تدشينها وتواصل تطوير ذلك الأمر عبر الاستراتيجية الجديدة. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فيسبوك وتويتر استراتيجية جديدة صفحات وتطبيقات التواصل الاجتماعي المركز الاعلامي استيعاب

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وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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