الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه بني سويف تتفقد إصلاح عطل بمحطة مياه الشيخ عابد

إصلاح عطل بمحطة مياه
إصلاح عطل بمحطة مياه الشيخ عابد

تفقدت دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى بنى سويف، اليوم أعمال إصلاح عطل بخط 20 بوصة وتغيير مواسير بطول 12م وتطهير غرفة المحابس الرئيسية بمحطة مياه الشيخ عابد فرع سمسطا، حيث تم غسيل وتطهير شبكة المياه بسمسطا ومازورة والشنطور وضخ المياه بالشبكة، وتم الانتهاء من تعقيم وغسيل 13 مرشحا بمحطة الشيخ عابد.

وشددت على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا وقدمت الشكر لجميع العاملين بالمحطة للجهد المبذول والاتقان في العمل.

فى السياق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أنه نظراً للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع مياه الشرب التي تشمل أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة بمحطات المياه التي تخدم قرى مركزي ببا وناصر وتستلزم تخفيض كميات المياه المنتجة من محطات مياه (أشمنت، معسرة نعسان القديمة، البرانقة، كفر ناصر) وذلك حتى مارس المقبل، ما يترتب عليه ضعف المياه خلال فترات النهار وأوقات الذروة بالمناطق التالية:
_ بهبشين العلوية، جزء من الشناوية، بني زايد ، طنسا الملق، مطار دنديل، الحمام "مركز ناصر".

_ الأدوار العليا بمدينة ببا وطنسا بني مالو وبعض قرى مجلسي طنسا وقمبش

_ اهناسيا بجانب عزب غروب الميمون بمركز الواسطى.

بني سويف الصرف الصحي محطات مياه المبادرة الرئاسية شركة مياه الشرب والصرف الصحي تطبيق الإجراءات مركز ناصر

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