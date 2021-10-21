أول ظهور لبشرى على «ريد كاربت» مهرجان الجونة بعد إصابتها فى حادث

لم تتخل الفنانة بشرى، عن تواجدها على السجادة الحمراء، لمهرجان الجونة، في فعاليات اليوم الثامن له، بعد تعرضها لحادث أمس بمنطقة الجونة، فأطلت على جمهورها بإطلالة أنيقة اليوم، وقد ظهرت على وجهها وجسدها آثار الكدمات المتفرقة.

الفنانة بشرى

إطلالة الفنانة بشرى

تألقت الفنانة بشرى بفستان طويل، كحلي اللون، ذى أكمام طويلة شفافة، وجعلت شعرها بستايل "وايفي" منسدلا على أكتافها، ولم تتكلف في وضع المكياج، كما نسقت مع إطلالتها أقراط بيضاء لتكمل إطلالتها.

ووصلت بشرى إلى "الريد كاربت" بمساعدة مجموعة من الأشخاص، وهي في حالة إعياء شديدة، وظهرت على يدها ضمامات وجرح في رأسها.

وتحدثت بشرى، في لقاء، لأحد الإعلاميين، نشره عبر منصة “إنستجرام”، عند سؤاله للاطمئنان عليها: “الحمد لله، قدر ولطف”

الفنانة بشرى

حادث بشرى فى الجونة

وكانت بشرى، قد تعرضت لحادث انقلاب سيارة بيتش باجي، نقلت على إثرها لمستشفى الجونة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وكانت تتواجد معها البلوجر مكاوي، حيث انقلبت بهما سيارة البيتش باجي، مما أثار حزن الكثير من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليها التعليقات الكثيرة التى تدعو إلى الله لها بالشفاء العاجل.

الفنانة بشرى

مهرجان الجونة 2021

شهدت مدينة الجونة السياحية، انطلاق مهرجان الجونة 2021 السينمائي، في دورته الخامسة، الأسبوع الماضي، وسط تواجد لكبار نجوم الفن والسينما، أبرزهم الفنانون يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، منى زكي، لبلبة، روجينا، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وغيرهم.

وفي الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، تم تكريم الفنان أحمد السقا، حيث قدمت التكريم له صديقته ورفيقة العديد من أعماله الفنية، الفنانة هند صبري، كما تألق النجم محمد رمضان، على مسرح المهرجان لأداء أحدث استعراضاته الفنية.