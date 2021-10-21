الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تطالب بتوعية الطلاب على كيفية التعامل حال حدوث كارثة طبيعية

طالب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، جميع مديري المدارس بالتنسيق لإجراء تدريبات عملية للطلاب لتوعيتهم من كوارث الزلازل والأمطار الشديدة، وكيفية إخلائها عند حدوث أي كارثة طبيعية.

وقال نائب وزير التعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: «زملائي وأبنائي المعلمين، لعلنا دائماً نؤكد أن إدارة الأزمات ليست في انتظار وقوع الأزمة بل في العمل على منعها، ولكن هناك أزمات وكوارث أخرى تكون الطبيعة هي العامل الرئيسي فيها (مثل الحرائق والزلازل والأمطار الشديدة) لذا أشارك معكم هذا الفيديو من مدارسنا كتدريب قام به معلمو مصر لتوعية أبنائنا الطلاب بالإجراءات التي يجب عليهم اتباعها في حالة وقوع أيٍ من هذه الكوارث لاقدر الله، ولابد أن نرسخ في عقول أبنائنا أن الاستعداد الجيد والحرص في التعامل مع الأزمات والكوارث يحمينا جميعاً ويقلل من مخاطرها ، ولعل سوء التعامل قد يكون أشد ضرراً من الكارثة ذاتها ، لذا أدعو جميع مديري المدارس بوضع خطط تدريبية لأبنائنا الطلاب لكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية مع توعيتهم، وحفظ الله كل أبنائنا الطلاب من كل مكروه وسوء».

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