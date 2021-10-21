«حماة الوطن» يوقع برتوكول تعاون مع جامعة الأزهر (صور)

وقع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، برتوكول تعاون مع جامعة الأزهر، برئاسة د. محمد حسين المحرصاوي، في مجال الرعاية الصحية، وذلك فيما يختص بالمبادرات الرئاسية، لأجل تحقيق حياة كريمة للمواطن في الجمهورية الجديدة، على أن يكون التعاون متوافقاً مع السياسة الوطنية والقوانين واللوائح.

حزب حماة الوطن

ووقع البرتوكول عن حزب حماة الوطن اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، وعن جامعة الأزهر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة.

وبموجب البروتوكول يتم التعاون في توفير القوافل الطبية، وعلاج الحالات المرضية، وتدريب الأطباء بكافة المجالات الطبية مع التركيز على مجال طب الأسرة والطوارئ، إضافة للتدريب خارج البلاد للاستفادة من البرنامج التدريبي العالمي للكليات الملكية بالمملكة المتحدة، في جميع التخصصات مع الاهتمام بالتخصصات الجراحية.

حزب حماة الوطن

ويحدد حزب حماة الوطن الأماكن الأكثر احتياجًا للقوافل الطبية، مع وضع تصور كامل لتفعيل خط الرعاية الصحية الأولية بعد تسليح الأطباء بالدورات التدريبية اللازمة، مع تلقي طلبات المرضى لتحديد الحالات التي تحتاج للعلاج في مستشفيات جامعة الأزهر.

ويقدم الحزب الدعم الكامل من قياداته وكوادره، بتسخير العلاقات القوية التي يتمتع بها الحزب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون، بما يعود بالخير على وطننا الحبيب.

ويساعد الحزب كوادر جامعة الأزهر سواء مدرس مساعد أو مدرس للحصول على وظائف تدريبية في البرنامج التدريبي العالمي للكليات الملكية بالمملكة المتحدة، مع توفير التغطية الإعلامية للإعلان عن القوافل الطبية والدورات التدريبية؛ لتعظيم الاستفادة من الخدمة المقدمة.

حزب حماة الوطن

فيما توفر جامعة الأزهر الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية من أطباء ومعدات وعلاج، وتوفير العلاج للحالات التي يحددها الحزب في مستشفيات الجامعة، إضافة لتوفير الدورات التدريبية، وتحديد الأطباء مستوفي شروط الاشتراك في البرنامج التدريبي العالمي للكليات الملكية بالمملكة المتحدة.

ويعمل الطرفان على تحديد منسق في كل مجال من مجالات التعاون يتم التعامل معه مباشرة، وتحديد منسق عام من كل طرف للمتابعة التنفيذية، مع عدم استخدام شعار الطرفين؛ إلا بموجب البروتوكول الموقع أو المشروع المنفذ وفق البروتوكول الموقع بين الطرفين.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بالحزب، والدكتور عمرو سليمان، أمين اللجان المتخصصة بالحزب، واللواء طبيب عصام القاضي، رئيس لجنة الصحة بأمانة اللجان النوعية بالحزب، والدكتور مصطفى أبوالعينين، وكيل لجنة الصحة بأمانة اللجان النوعية المتخصصة بالحزب، والدكتور أحمد جمال، مساعد أمين أمانة الصحة، ومن جامعة الأزهر كل من الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية طب الأزهر بنين، والدكتور خيري عبدالحميد، وكيل كلية طب الأزهر بنين لشؤون الطلاب.