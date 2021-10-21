ندى بهجت «ضرة» وفاء عامر فى حكاية «إن كبر ابنك» بمسلسل زى القمر

تشارك الفنانة ندى بهجت، فى حدوتة "إن كبر ابنك" للنجمة وفاء عامر ضمن الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" والتى تنتمى الـ 5 حلقات، ومن المقرر أن يتم عرضها على قناة CBC خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ندى بهجت

وأكدت ندى في تصريحات صحفية أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية تحمل اسم سعاد وهى تدور محور شخصيتها بأنها ضرة النجمة وفاء عامر، التى تتسبب فى خطف زوجها منها مما يصل الأمر إلى طلاقهما، لافتة إلى أن الذى يجسد شخصية زوجها هو الفنان حمدى هيكل وتدور الأحداث.

وأضافت ندى: نظرًا لاشتعال وسخونة الأحداث بينها وبين النجمة وفاء عامر فى إطار السياق الدرامى، فلدى كل منهما أطفال من نفس الزوج فتدور الأحداث فى صراع نسائى بحت بينهما وغيرها.

ندى بهجت

وأوضحت ندى، أن هذا الكاركتر تجربة مختلفة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن هذه الشخصية استفزتها فتحمست لها بشدة، لاسيما أن تخرج من داخلها تفاعلات وريأكشنات يشاهدها الجمهور منها لأول مرة وغيرها.

ندى بهجت

جدير بالذكر أن حكاية "إن كبر ابنك" بطولة نخبة من النجوم أبرزهم ، النجمة وفاء عامر ، ندى بهجت ، شمس ، حجاج عبد العظيم ، حمدى هيكل وآخرين وهو من إنتاج شركة سليميديا ايجيبت للمنتجة مها سليم ومن سيناريو وحوار حسن صالح وإخراج معتز حسام.