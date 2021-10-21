الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: «حياة كريمة» وفرت 9 آلاف فرصة عمل للأهالي

محررا «الدستور» خلال
محررا «الدستور» خلال حوارهما مع محافظ الغربية

قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن مبادرة "حياة كريمة" لا تقتصر فقط على الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية، فقط، بل تتضمن أنشطة لتأهيل الشباب لسوق العمل، إضافة إلى محو الأمية لما يقرب من 2500 ممن لا يعرفون القراءة والكتابة، لافتًا إلى ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لـ12 ألف مستفيد.

أضاف رحمي، لـ"ألدستور"، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تنفذ في 54 قرية بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه في مركز زفتى، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ 154 مشروعًا حتى الآن، من إجمالي 614 مشروعًا، مؤكدًا انطباق شروط الحصول على "سكن كريم" ضمن المبادرة على 1737 حالة بمركز زفتى.

وشدد المحافظ على توفير نحو 9 آلاف فرصة عمل للأهالي في مركز زفتى، حتى الآن، وتغطية 72% من قرى الغربية بخدمة الصرف الصحي، إضافة إلى تنفيذ 84 مشروعًا للصرف الصحي خلال الفترة الحالية، فضلاً عن 175 مشروعًا لمياه الشرب.

أشار محافظ الغربية إلى تنفيذ 101 مشروع تابع لوزارة التربية والتعليم ضمن مبادرة "حياة كريمة" في مركز زفتى، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول بنسبة كثافة الفصول إلى 36 طالبًا بالفصل للفترة الواحدة، بعدما كان تصل إلى 60 طالبًا داخل الفصل الواحد.

وأكد محافظ الغربية أنه جار تنفيذ 26 مشروعًا تابعا لوزارة الصحة بالقرى، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ مسار العائلة المقدسة بمحافظة الغربية التي تضم 39 أثرًا إسلاميًا وقبطيًا وفرعونيًا.

وأوضح رحمي أن المحافظة سعت، منذ إنطلاق المبادرة بقرى مركز زفتى، إلى تمكين أهلها اقتصاديًا من خلال عدة إجراءات منها تنفيذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لعدد ١١ دورة استفاد منها ١٧٥ مستفيد من خلال تنفيذ ٤٢ مشروع بتكلفة مالية ٥.٤ مليون جنيه، وفرت عدد ٦٥٠٠ فرصة عمل، بجانب إطلاق برنامج مشروعك الذي نفذ ٥٠٧ مشروعات بتكلفة ٦٥.٦ مليون جنيه وفرت ١٢٦٩ فرصة عمل، كما ساهمت مديرية التضامن بتوفير ٧٩ فرصة عمل وتوفير إحتياجات لعدد ٦٣ مشروعًا، في حين وفرت مديرية القوى العاملة ١١٥٦ فرصة عمل وتقديم قروض للمرأة المعيلة حيث تم إقراض ٧ سيدات ٣٥ ألف جنيه.

محافظ الغربية لـ الدستور حياة كريمة وفرت 9 آلاف فرصة عمل للأهالي في مركز زفتى حتى الآن محافظ الغربية الدستور حياة كريمة وفرة قدم آلاف فرصة عمل للأهالي مركز زفتى حتى الان

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وائل لطفي

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