لحظة إغلاق شارع الهرم تمهيدًا لبدء أعمال مترو أنفاق الخط الرابع (صور)

رصدت عدسة «الدستور» منذ قليل، أعمال الإغلاق الكلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية وذلك لبدء أعمال الهيئة القومية للأنفاق في إنشاء محطات مترو الأنفاق ضمن محطات الخط الرابع بشارع الهرم، حيث وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة الحواجز والمصدات الحديد بعرض الشوارع المغلقة.

كما كلفت رجال المرور لتنظيم سير المركبات في الطرق البديلة والتحويلات المرورية التي أعلنت عنها محافظة الجيزة صباح اليوم لضمان عدم وجود تكدسات في الشوارع وتعطيل الحركة بها حتى الانتهاء من أعمال المترو إعادة فتح شارع الهرم مرة أخرى.

كما قامت محافظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاق برفع كفاءة الشوارع البديلة ورفع الإشغالات بها لتسهيل المرور فيها خلال فترة العمل، حيث تقوم حاليا الشركات المنفذة لأعمال المترو بإنشاء عدد من المحطات فى شارع الأهرام وهي محطة حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف المصرى الكبير والرماية والأهرام والمريوطية.

غلق شارع الهرم

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة بيانا صباح اليوم تحدد فيه التعليمات والإرشادات المرورية لتلافي المعوقات بالسير وخلال البيان وضحت التحويلات المرورية البديلة عن شارع الهرم وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالآتي :

التحويلة الأولى : حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجباري" إتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول .

غلق شارع الهرم

ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى .

- السير يمينا إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير إتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا، ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام .

غلق شارع الهرم

التحويلة الثانية :

حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية، والتي تبلغ طولها مايقرب من (٩٠٠ م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا (أجبارى) إتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله .

غلق شارع الهرم

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسيرعليهم.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .

وتناشد محافظة الجيزة مواطنيها التعاون مع الخدمات المرورية والالتزام باللوحات الإرشادية والتعليمات المرورية لضمان سريان الحركة المرورية بذلك القطاع بدون أي معوقات .