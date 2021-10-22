أصوات ساحرة.. مُبدعون في حفل المولد النبوي بجامعة حلوان

أصوات ساحرة أطربت السامعين، كان موعدها لتلتقي أكثر من 1400 طالب على مسرح مجمع الثقافة والفنون بجامعة حلوان، في احتفال ذكرى المولد النبوي.. مواهب مُبدعة ظهرت في الحفل، لتشتعل معها القاعة بالتصفيق، تعبيرًا عن إعجاب الحضور بأصواتهم.

اليوم الذي نظمته أسرة من أجل مصر المركزية في جامعة حلوان، حضرته قيادات الجامعة، على رأسهم الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة كبيرة من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

كما شهد الاحتفال حضور الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، الفنان هاني شنودة، الفنان حسام حسني، والمطرب الصاعد أحمد سيد، والدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

قضى الحاضرون خلال الحفل، وقتًا مع مواهب مُبدعة من أبناء جامعة حلوان، بدأ ظهورهم على مسرح الحفل قبل انطلاقه، حيث قدّم مُنظمو الحفل من طلاب أسرة من أجل مصر؛ عددًا من المواهب التي أبدعت في تقديم الأناشيد والأغنيات التي أطربت السامعين من المتواجدين داخل قاعة الاحتفال في جامعة حلوان.

كما قدمت أوركسترا كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، عددًا من المواهب المُبدعة التي راحت تشدوا بأصواتها في تقديم الأناشيد في ذكرى المولد النبوي، كان من بينهم الطالب مينا سمير الذي قدم إحدى الأناشيد، ولاقى حفاوة كبيرة بين الحاضرين للاحتفال.

وأشاد الحضور بالفقرات التي قدمتها الأسرة الطلابية، ومستوى التنظيم الذي ظهرت عليه، إلى جانب الضيوف، حيث قدم الداعية الإسلامية أسامة قابيل، محاضرة حس فيها الطلاب بأن يكون النبي محمد، قدوة لهم، وأن يسيروا على خطاه حيث أن الرسالة الأولى له كانت «اقرأ» مضيفًا أن عليهم أن يهتموا بالعلم، حيث أن رسالة الرسول كانت رسالة تنوير وتفكير.

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