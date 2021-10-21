«سقطا من سطح عمارة».. مصرع طفلين فى ظروف غامضة ببورسعيد

لقى طفلان بمحافظة بورسعيد مصرعهما، اليوم الخميس، إثر سقوطهما من سطح عمارة بمنطقة الأمل الجديد، فى ظروف غامضة.

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، كلا من: "محمد.ع.خ" 17 عامًا، و"أحمد.ع.م.ع" 15 عامًا، جثتين هامدتين، بادعاء سقوطهما من سطح عمارة بمنطقة الأمل الجديد.

ووضعت الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.