شكرى يلتقى «المنفى».. ويؤكد دعم مصر إجراء انتخابات ليبيا فى موعدها

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، بالسيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ونائبي رئيس المجلس السيد عبدالله اللافي والسيد موسى الكوني، وذلك خلال زيارته العاصمة الليبية «طرابلس» للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاءات تناولت تطورات الأوضاع فى ليبيا والاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

مصر لا تدخر جهدًا في دعم ليبيا

وأكد وزير الخارجية أن الاستحقاق الانتخابي هو خطوة أساسية لعبور ليبيا إلى المستقبل من خلال إتاحة المجال للشعب الليبي الشقيق فى التعبير عن إرادته الحرة، مشيرا إلى أن مصر لن تدخر جهدا فى دعم استقرار ليبيا بما يلبي تطلعات شعبها نحو وطن موحد وآمن ومزدهر لدولة شقيقة يجمعها بمصر تاريخ ومصير مشترك.

وأضاف حافظ أن شكري أكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، بما يضمن عودة ليبيا إلى الليبيين ويحقق استقرارها وسيادتها.

وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

المصالحة الوطنية فى ليبيا

وتناول اللقاء ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، حيث ثمّن شكري جهود رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه فى هذا الشأن، مؤكدا أهمية متابعة الجهود ذات الصلة من أجل استعادة اللُحمة الوطنية وترسيخ السلام الاجتماعي بما يفتح الآفاق أمام كافة أبناء الشعب الليبي للعمل سويا فى البناء والتنمية تحت راية الوطن الواحد الجامع لليبيا الشقيقة.

من جانبه، أعرب المنفي عن تقديره واعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين، مبرزا سعادته بزيارته مصر، كما أشاد بالتطور الحادث بها خلال الفترة الحالية.

وأعرب عن تطلع القيادة الليبية إلى الاستفادة من الخبرات المصرية بهدف تطوير القدرات الليبية ودفع عجلة التنمية الجارية فى ليبيا الآن.

وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الكونى يطالب بتكثيف وجود مصر فى جنوب ليبيا

في السياق ذاته، أبرز عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، أهمية ملف المصالحة الوطنية فى ليبيا، كما تناول القواعد الإجرائية والتشريعية الخاصة بالانتخابات الليبية القادمة.

من جانبه، أكد موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، معبرا عن التطلع لقيام مصر بالنظر في المشاركة فى عملية التطوير الجارية حاليا، وبصفة خاصة فى منطقة الجنوب الليبي، وعن أمله فى تكثيف الوجود المصري فى الجنوب الليبي لتقديم الخدمات المطلوبة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.