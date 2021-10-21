العثور على جثة ربة منزل بها طعنات نافذة داخل منزلها بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل بها طعنات نافذة داخل منزلها.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، من مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، يفيد أنه عقب عودته من عمله عثر على جثة زوجته بالمنزل، وبها طعنات متفرقة.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وأسفرت الجهود الأمنية والتحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجها يدعى ا.م، 23 عامًا، عاطل، مقيم بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة، باستهدافه أمكن ضبطه داخل منزله، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا لوجود خلافات عائلية بينهما، وأثناء قيامه بمعاتبتها، حدثت بينهما مشادة كلامية، وقامت المجني عليها بالتعدي عليه بالسب، فقام بالاعتداء عليها مستخدمًا سلاحا أبيض “سكينًا” حصل عليه من المطبخ، مما أدى إلى وفاتها.

تحفظت الجهات الأمنية على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.