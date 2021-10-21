جامعة الوادى الجديد تهنئ فريق مركز الحفريات بجائزة التميز

هنأ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون في الجامعة الفريق العلمي لمركز الحفريات الفقارية بالجامعة، بقيادة د. جبيلي عبدالمقصود، مدير مركز الحفريات الفقارية لترتيبه ضمن العشرة الأوائل على مستوي الجمهورية كأحسن فريق بحثى فى مسابقة التميز الحكومى فئة أحسن فريق لعام 2021.

وقال د. جبيلى عبدالمقصود، مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادى الجديد، إن مسابقة أحسن فريق هذا العام شارك فيها 108 فرق يمثلون مختلف الجهات البحثية والمؤسسات والوزارات والجامعات.

أضاف أن حصول الفريق ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية فى مسابقة التميز الحكومى 2021، نظرًا لما حققه الفريق خلال العام الماضي من اكتشافات علمية متميزة أضافت أهمية كبري للبحث العلمي، وشارك في إثراء التاريخ الجيولوجي للقارة الإفريقية.