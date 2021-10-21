ضبط 5 مصانع بدون ترخيص فى «أبورواش» بالجيزة

كلف المحاسب طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بشن حملة رقابية مكثفة برئاسة أيوب عبدالله، مفتش التموين بإدارة تموين كرداسة والتنسيق مع مباحث التموين وشرطة المسطحات المائية والبيئة، لشن حملة رقابية على المنطقه الصناعية بأبورواش، للتأكد من وجود التراخيص اللازمة لتشغيل المصانع من الجهات المختصه لتشغيل هذه الأنشطة التجارية.

وأكد المهندس عاطف محمد، مدير إدارة التموين بكرداسة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحملة الرقابية تمكنت من تحرير 5 محاضر لمصانع في منطقة أبورواش بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بسبب عدم وجود تراخيص لهذه المصانع وشملت هذه المصانع بدون التراخيص أبرزها مصنع إنتاج الكيماويات ومصنع سلك ومصنع أسمدة ومصنع مستحضرات طبيه ومطبعة.

وأوضح محمد أن الحملات تمكنت من تحرير هذه المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنه يتم إجراء حملات رقابية على جميع الأنشطة التجارية والصناعية للتأكد من وجود التراخيص اللازمة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وغيرها، حتى تكون مصانع رسمية ومنعا لإنتاج سلع مجهولة المصدر أو مغشوشة أو مقلدة وحتى تعمل بشكل رسمي حفاظا على أموال الدولة وعلى المواطنين.

وقال إن الحملات الرقابية دائما تكون بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى والخاصة بالبيئة والصحه والطب البيطري ومفتشي الأغذية وحماية المستهلك.