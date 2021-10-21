المغربية سلمى الغزاوي تُترجم آخر ما كتب ألبير كامي

عن دار "فضاءات" في العاصمة الأردنية، عمّان، تصدر ترجمة جديدة لرواية "السقطة"، آخر أعمال الروائي الفرنسي ألبير كامي، لتُشارك بها الدار في معرض الشارقة الذي سيُقام في بداية الشهر القادم.

تُعد رواية "السقطة" من الأعمال المُهمة للروائي الفرنسي التي يُناقش فيها حالة الانهيار الكامل للقارة الأوروبية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وما آل إليه الوضع في أوروبا إلى الكثير من الفوضى والعبث على كافة الأصعدة، السياسية منها، والاجتماعية، والاقتصادية، والأخلاقية لا سيما الثقافية.

كما تُعد هذه الترجمة التي قامت بها المُترجمة المغربية سلمى الغزاوي، هي الترجمة الأولى الكاملة لهذه الرواية كما كتبها الروائي الفرنسي من دون أي تصرف فيها، فضلا عن أنها التعاون الثاني بين الدار والمُترجمة بعد صدور روايتها "بعد النهاية بقليل.. حيث كل شي مُمكن" عن نفس الدار في الشهر الماضي حيث شاركت في معرض عمّان الدولي للكتاب.

وقد قدم الناقد المصري محمود الغيطاني الرواية بكلمة على ظهر الغلاف جاء فيها: حينما نقرأ رواية "السقطة" للروائي الفرنسي ألبير كامي، وهي الرواية الأخيرة التي كتبها قبل موته؛ لا بد لنا من تذكر هذه الفترة الدامية من تاريخ العالم، وهي الفترة التي كانت بمثابة حلقة مفصلية في التاريخ لإعادة ترتيبه وأخذ العظة مما حدث كي لا يتكرر مرة أخرى، لذلك فكامي من خلال روايته يدين كل شيء من حوله، وينتقد الحياة ذاتها. ينتقد السياسة، والمشاعر، والحب، والإنسان، والموت، والدين، والله ذاته! لقد تحول كل ما يحيط به إلى مادة خصبة، صالحة للانتقاد والسُخرية المريرة نتيجة ما آل إليه الأمر، وهو ما قد يدفعنا في نهاية الأمر إلى القول: إنها رواية تنحو باتجاه الرغبة في التطهر باعتبار أن الفنان في جوهره هو ضمير العالم- بشكل لا شعوري- وبالتالي فهو يلوم نفسه باعتباره يلوم الجميع على هذا السقوط المروع!.

سلمى الغزاوي هي روائية وقاصة ومُترجمة مغربية صدر لها العديد من الأعمال، ففي مجال القصة صدر لها المجموعة القصصية "في غفلة الانتظار" 2019م، و"مقامات مخملية" 2015م، وفي مجال الرواية صدر لها رواية "تيلاندسيا" 2017م، و"ذاكرة قاتل" 2018م، و"أوركيديا سوداء" 2019م، و"قبل النهاية بقليل" 2021م، كما قامت بترجمة رواية "آخر يوم لمحكوم بالإعدام" للروائي الفرنسي فيكتور هيجو 2018م، وأنجزت الترجمة الكاملة لديوان "أزهار الشر" للشاعر الفرنسي شارل بودلير 2020م، كما قامت بترجمة الكتاب الفكري "عن القراءة" للكاتب الفرنسي مارسيل بروست 2021م، وهي الترجمة الأولى إلى العربية لهذا الكتاب.