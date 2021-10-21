ولى العهد البحرينى: الاستثمار فى الإنسان هو الرهان الصائب لتحقيق التقدم بكل المجالات

أكد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الخميس، أن ما مر به العالم من ظرف صحي استثنائي لفيروس كورونا أثبت أن الاستثمار في الإنسان هو الرهان الصائب والسبيل لتحقيق المنجزات بكافة المجالات في مختلف التحديات.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أشار ولي العهد إلى أهمية الحفاظ على ما تحقق وأنجز في القطاع الصحي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة الدفع بها نحو أفق أوسع لتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية وفق التطلعات المنشودة لأبناء المنطقة.

وقال: إن مملكة البحرين راهنت على وعي أبنائها ونجحت بعزمهم وعزيمتهم وما أبدوه من حسٍ مسؤول في تحقيق الإنجازات المختلفة على صعيد التصدي لجائحة فيروس كورونا".

وأشار إلى أن أبناء البحرين في الصفوف الأمامية والجهات المساندة كانوا عامل النجاح للجهود الوطنية من أجل تأمين صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.