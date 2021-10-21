الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يبحث مع نائبى رئيس المجلس الرئاسى الليبى سبل تحقيق الاستقرار

شكري يلتقي نائبي
شكري يلتقي نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، عبدالله اللافي، وموسى الكوني، نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في العاصمة الليبية «طرابلس».

‏وبحث وزير الخارجية مع اللافي والكوني سبل تثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا على نحو يُلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق في النماء والازدهار.

وشارك وزير الخارجية، اليوم الخميس، في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، والذي عقد في العاصمة «طرابلس»، بحضور عدد من وزراء خارجية دول العالم.

نص الخطاب.. شكرى يطرح رؤية مصر لاستقرار ليبيا 

وأكد وزير الخارجية، دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

وكذلك، طرح رؤية مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا وطموحات الشعب الليبي الشقيق، والتي ضمنت 4 محاور، أبرزها ضرورة خروج المرتزقة. 

وزير الخارجية سامح شكري،
وزير الخارجية سامح شكري،
وزير الخارجية سامح شكري،
وزير الخارجية سامح شكري،
وزير الخارجية سامح شكري عبد الله اللافي موسى الكوني المجلس الرئاسى الليبى ليبيا مصر

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