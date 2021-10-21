وزير الخارجية يبحث مع نائبى رئيس المجلس الرئاسى الليبى سبل تحقيق الاستقرار

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، عبدالله اللافي، وموسى الكوني، نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في العاصمة الليبية «طرابلس».

‏وبحث وزير الخارجية مع اللافي والكوني سبل تثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا على نحو يُلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق في النماء والازدهار.

وشارك وزير الخارجية، اليوم الخميس، في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، والذي عقد في العاصمة «طرابلس»، بحضور عدد من وزراء خارجية دول العالم.

وأكد وزير الخارجية، دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

وكذلك، طرح رؤية مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا وطموحات الشعب الليبي الشقيق، والتي ضمنت 4 محاور، أبرزها ضرورة خروج المرتزقة.

وزير الخارجية سامح شكري،