الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: فحص وعلاج أكثر من 191 ألف رأس ماشية

الماشية
الماشية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم علاجه ضمن نشاط القوافل البيطرية العلاجية المجانية من بداية العام حتى تاريخه.

وأوضح التقرير أنه تم علاج 191 ألف 856 رأس من مختلف أنواع الحيوانات وتم تقديم المشورة والعلاج لعدد من الطيور وبلغ عددها 122 ألف 897 طائر.

وقال القصير، إنَّ الاهتمام بالقوافل البيطرية يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والالبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأكّد أنَّ القوافل البيطرية العلاجية هي نتاج تضافر جهود عدة جهات في الوزارة وتعاون مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمة البيطرية المجانية لصغار المُربيين في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً.

وكان قد أكد  الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم حاليا تحديث قاعدة بيانات الحيوانات المرقمة على البرنامج القومي للترقيم والتسجيل وتطويره ليشمل البيانات الانتاجية والتحسين الوراثي والاختبارات التي يتم إجراؤها على الحيوانات مثل اختبارات السل والبروسيلا، وبلغ ماتم ترقيمه من الابقار والجاموس والأغنام والماعز ارتفع من 628 ألف رأس خلال عامي 2014، 2015، إلى مليون و300 رأس خلال 2020 و2021.

وأكد  محمود، في تصريحات لـ"الدستور"، أن خريطة الثروة الحيوانية تفيد في مجال الخدمات البيطرية من خلال اعداد الدراسات والخرائط الوبائية للامراض الحيوانية المعدية، وطرق السيطرة عليها بناءً على التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانية وأنواعها ودلالاتها والتنبؤ بانتشار الأمراض الوبائية وتحديد حجم المشكلات والخسائر، وتحديد الاحتياجات الثانوية من اللقاحات البيطرية اللازمة لمكافحة الأمراض المختلفة، وقصيبات السائل المنوي المجمد والنيتروجين السائل اللازم للتلقيح الاصطناعي لإناث الماشية وأدوية التجريع والمبيدات الحشرية البيطرية. 

الزراعة الخدمات البيطرية تفحص وتعالج أكثر عباس الف رأس

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وائل لطفي

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