دراسة تحذر من «أزمة ديون» لملايين الأسر في بريطانيا بسبب «كورونا»

حذر خبراء بريطانيون، من وجود "أزمة ديون" لملايين الأسر في المملكة المتحدة، بعد أن كشفت أبحاث أن عدد الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي تعاني من متأخرات في السداد قد تضاعف ثلاث مرات منذ انتشار وباء "كوفيد-19".

وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "جوزيف راونتري" الخيرية، على مجموعة من الأسر ذات الدخول الدنيا في المملكة المتحدة، أن ثلثهم متأخرون عن سداد الفواتير المنزلية، مقارنة بحوالي 11 % قبل الجائحة، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأشارت الدراسة، إلى أنه من بين هؤلاء، هناك 950 ألفًا متأخرون في سداد الإيجارات، و1.4 مليون متخلفون عن فواتير الضرائب، ونفس العدد لم يتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء والغاز.

وتظهر النتائج -المستندة إلى دراسة استقصائية شملت 4 آلاف و193 أسرة بريطانية منخفضة الدخل - أن الغالبية العظمى من الأسر التي تخلفت حتى الآن عن سداد الفواتير المنزلية (87 %)، قالت إنها كانت دائمًا أو غالبًا قادرة على دفع جميع فواتيرها بالكامل و في الوقت المحدد قبل جائحة "كوفيد-19".

وقالت المؤسسة الخيرية، إن هذا لم يكن مفاجئًا لأن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض كانوا أكثر عرضة لفقدان الدخل أثناء الوباء بسبب فقدان الوظائف أو تقليل ساعات العمل أو الإجازات بدون راتب.

وفي سياقٍ متصل، أعلن مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل ثاني أكبر عجز في الموازنة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك منذ بدء جمع البيانات عام 1993.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك العامة 21.8 مليار جنيه استرليني (30.1 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما يعد ثاني أكبر اقتراض يتم تسجيله في شهر سبتمبر منذ بدء جمع البيانات الشهرية عام 1993 وكان حجم الاقتراض أقل بواقع 7 مليارات مقارنة بشهر سبتمبر 2020.

فيما بلغ إجمالي اقتراض القطاع العام للعام المالي حتى سبتمبر 2021 باستثناء البنوك 108.1 مليار جنيه إسترليني.

وأظهرت البيانات صافي دين القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام 2.22 تريليون جنيه استرليني في نهاية سبتمبر الماضي، أي نحو 95.5% من إجمالي الناتج المحلي، حيث تعد هذه النسبة الأعلى منذ أن تم تسجيل نسبة 98.3% في مارس 1963.