الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لصيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات بشوارع الغربية

صيانة الاعمدة
صيانة الاعمدة

نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز.

وأشرف على الحملة اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 49 كشافًا وتركيب 8 كشافات جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرف على الحملة، اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 41 كشافًا وتركيب 6 كشافات جديدة في نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جانبه، شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وكلف نائب المحافظ، مجالس المدن والأحياء، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة الدورية الدائمة، والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات.

فيما شدد  طارق رحمى محافظ الغربية، علي شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك غير المعزولة بالشوارع بالاشتراك والتنسيق مع مجالس المدن والأحياء.

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وائل لطفي

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