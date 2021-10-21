الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رومانيا تعيِّن جنرالاً متقاعدًا فى منصب رئيس الوزراء الجديد

الجنرال نيكولاي سيوكا
الجنرال نيكولاي سيوكا

عيّنت رومانيا جنرالًا متقاعدًا، رئيسًا للوزراء، في محاولة لإنهاء أسابيع من المشاحنات السياسية التي دفعت عملة البلاد إلى أقل مستوى لها، وعرقلت جهود مكافحة جائحة فيروس "كورونا".

وبعد مقترح قدمه الحزب الليبرالي الحاكم، اليوم الخميس، عيِّن الرئيس كلاوس يوهانس، الجنرال نيكولاي سيوكا، لتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج".

وخدم "سيوكا" في العراق، وكان رئيسًا مؤقتًا للوزراء في الماضي.

ومن غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان "سيوكا"، الذي يشغل حاليًا منصب وزير الدفاع المؤقت، سوف يستطيع الفوز بالدعم البرلماني الضروري لأن يصبح رئيس الوزراء العاشر لرومانيا خلال سنوات كثيرة، وأمامه حاليًا عشرة أيام لفعل هذا.

وقال سيوكا: "سوف أتفاوض مع كل القوى السياسية المسئولة لتشكيل حكومة يمكنها أن تفوز سريعًا بموافقة البرلمان للتغلب على الأزمة الحالية التي تواجهنا".

وتُعد هذه الخطوة محاولة لإنهاء الأزمة التي بدأت عندما اختلف الليبراليون مع أكبر شريك في الائتلاف، وتصاعد الخلاف عندما خسر رئيسهم فلورين سيتو، منصبه كرئيس للوزراء في تصويت بالثقة في البرلمان.

يأتي هذا فيما تكافح أكثر عضو مضطرب سياسيًا بالاتحاد الأوروبي، حالات إصابة ووفاة قياسية يومية بـ"كوفيد- 19"، مما أدى إلى دعوات إلى منظمة الصحة العالمية والدول القريبة لمساعدتها.

وعلى صعيدٍ آخر، تدفع الزيادة الكبيرة لأعداد المصابين بفيروس كورونا، النظام الصحي في رومانيا لحافة الانهيار، ما عجَّل بإجراء مناقشات حول ما إذا كان يجب إعادة تشديد قيود مكافحة الفيروس لإنهاء الوضع المروع.

كورونا المشاحنات جائحة فيروس مكافحة جائحة فيروس رومانيا الرئيس كلاوس يوهانس الصحة العالمية

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