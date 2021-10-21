الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للإعاقة» يختتم تدريب تعليم لغة الإشارة لموظفي الرعاية الصحية

فعاليات الدورة التدريبية
فعاليات الدورة التدريبية

اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فعاليات الدورة التدريبية حول تعليم لغة الإشارة لعدد من العاملين بالإدارة العامة لرضاء المنتفعين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد؛ بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وتناول البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار 4 أيام متتالية، عدد من المحاور منها مفهوم لغة الإشارة ونشأتها، وإتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتعليم المشاركين الحروف الأبجدية والألوان والأرقام بلغة الإشارة، بالإضافة إلى تعليمهم مواقيت الصلاة وطرق الاستقبال والتعارف.

فعاليات الدورة التدريبية 

تطرق البرنامج التدريبي الذي حاضر فيه محمود فتحي، المحامي وخبير ومدرب لغة الإشارة، إلى تدريب المشاركين على تكوين الجمل الحوارية من أجل تسهيل عملية التواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي، فضلاَ عن تحديد طرق التعامل الصحيحة مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، وذلك لضمان حصول كل فرد في المجتمع على الخدمة الصحية المتكاملة و اللائقة.

فعاليات الدورة التدريبية 

من جهتهم، أبدى المتدربون إعجابهم بالدورة التدريبية ومحاورها المختلفة، خاصة في تمكينهم من الممارسة العملية بينهم وبين المدرب وبعض الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية لترسيخ ما تعلموه خلال البرنامج التدريبي.

فعاليات الدورة التدريبية 

شهد حفل الختام وتوزيع شهادات المشاركة صالح عبد المقصود، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية - مساعد وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد دنقل، المشرف على الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، وحسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولوسيندا الخشت، ممثلاً عن مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

فعاليات الدورة التدريبية 

وفي نهاية البرنامج التدريبي أهدى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية - مساعد وزير الصحة والسكان، درع المجلس تقديراً لحرصه على وصول الخدمة الطبية لكافة فئات المجتمع دون تمييز، واهتمامه بتدريب العاملين على لغة الإشارة باعتبارها اللغة الأساسية في التواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.

 

 

 

 

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