الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير السياحة ومحافظ أسوان يستقبلون 50 سفير مشارك في تعامد الشمس

استقبال وزير الأثار
استقبال وزير الأثار والمحافظ لضيوف تعامد الشمس

بالورود والهدايا التذكارية الفرعونية وعلى أنغام الفلكلور الأسواني الأصيل، استقبلت مدينة أبو سمبل السياحية ضيوفها وزائريها المشاركين في فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني. 

واستقبل  الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 50 من السفراء والدبلوماسيين، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير عدد من الصحف وكبار الكتاب والصحفيين بمطار أبو سمبل الدولى. 

ووزع وزير السياحة والآثار ومحافظ أسوان بتوزيع ورق البردي والهدايا التذكارية على ضيوف المدينة وسط تابلوهات فنية لفرقة الكورال للفنون الشعبية. 

استقبال وزير الأثار والمحافظ لضيوف تعامد الشمس 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن استكملت استعدادات مدينة أبو سمبل السياحية لاستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس لتكون المدينة في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها حيث تم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير، بجانب تركيب أعلام مصر وأسوان بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى رفع المخلفات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، مع رفع الأتربة من جانبي الطريق للحد من زحف الرمال. 

استقبال وزير الأثار والمحافظ لضيوف تعامد الشمس 

وتابع محافظ أسوان أن تم  التنسيق لتركيب شاشة العرض العملاقة بصحن معبدي أبو سمبل لإتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى، فضلًا عن تحديد مسارات الدخول والخروج لقدس الأقداس وتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية داخل وخارج المعبد لحماية الأفواج السياحية والزائرة من انتشار فيروس كورونا. 

 

استقبال وزير الأثار والمحافظ لضيوف تعامد الشمس
استقبال وزير الأثار والمحافظ لضيوف تعامد الشمس
استقبال وزير الأثار والمحافظ لضيوف تعامد الشمس
استقبال وزير الأثار والمحافظ لضيوف تعامد الشمس
استقبال وزير الأثار والمحافظ لضيوف تعامد الشمس
استقبال وزير الأثار والمحافظ لضيوف تعامد الشمس
أسوان مهرجان وزير السياحة محافظ أسوان تعامد الشمس وزير السياحة والآثار الهدايا التذكارية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مدينة أبو سمبل

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