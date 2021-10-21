جامعة دمنهور تواصل تنظيم قوافلها الطبية التنموية الشاملة ضمن «حياة كريمة»

واصلت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة تنظيم القوافل الطبية التخصصية التنموية الشاملة بشرية وبيطرية وزراعية وتنموية وتوعوية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث نظمت الجامعة قافلة طبية وتوعوية وإرشادية، بمنشأة الأوقاف قرية فلاقة بمركز دمنهور بالتعاون مع جامعة عين شمس ومديرية الطب البيطرى متمثلة بالإدارة البيطرية ومديرية الصحة بالبحيرة متمثلة بالإدارة الصحية بدمنهور ومعهد بحوث صحة الحيوان ومجلس المدينة ومجلس القرية، وتأكيدًا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي بضرورة توفير خدمة صحية متميزة لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، كما تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات بالقرى موضع التنفيذ.

من جانبه أشاد الدكتور عبيد صالح بجهود أبناء جامعة دمنهور وتضافرها في مختلف المجالات الطبية منها والتوعوية والمجتمعية والبيئية والصحية من أجل صالح أهالي البحيرة الذي يعد دعمه والوقوف على تلبية احتياجاته الملحة كأحد الأهداف الاستراتيجية للجامعة وفق خطط الدولة القومية الطموحة للنهوض بالمواطن المصري فى كل مناحى الحياة، مؤكدًا على استعداد الجامعة لبذل المزيد والمزيد من الجهد والعطاء المستمر لصالح أبناء الوطن، وخاصةً فى ظل توجه الدولة لخدمة المواطن البسيط والعمل من أجله وخطتها للتنمية المستدامة.

وأضاف أن هذه القوافل في إطار الدور المجتمعي التي تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا.

كما أن هذه القوافل الطبية أسبوعية وتأتى ضمن خطة وضعتها الجامعة لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

وأشار “صالح” إلى أن جامعة دمنهور، تهدف من خلال هذه القوافل إلى تقديم الخدمة الطبية والتوعوية والإرشادية لسكان المنطقة، وغرس ثقافة الخدمة المجتمعية والدور التنموي للجامعة في سبيل خدمة مجتمعها، الأمر الذي يعد نموذجًا رائدًا على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا على استمرارية إطلاق القوافل الطبية لخدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع خطة الجامعة لتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة البحيرة.

