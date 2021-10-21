الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تعافيه.. نضال الشافعي يستكمل تصوير حكاية «الشهر التالت»

نضال الشافعى
نضال الشافعى

يستكمل الفنان نضال الشافعي تصوير مشاهده في حكاية "الشهر التالت" ضمن قصص مسلسل "ورا كل باب"، بعد عودته للعمل، عقب تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها للمستشفى، وبسببها أجرى عمليتين جراحيتين نتيجة لانفجار في القولون.

ونشر الفنان نضال الشافعي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"أول يوم تصوير".

حكاية "الشهر التالت"

حكاية "الشهر التالت" تعد أحد حكايات مسلسل "ورا كل باب" ويشارك نضال البطولة الفنانة القديرة ميمي جمال، دنيا عبد العزيز، هشام إسماعيل وغيرهم نخبة من النجوم.

وتعرّض الفنان نضال الشافعي لأزمة صحية مفاجئة بعد نشوب خلافات بينه وبين منتج فيلم "ميني بار" الذي كان قد تعاقد عليه مؤخرًا، لكن حدثت خلافات أدت إلى تدهور حالته الصحية.

وتدور أحداث فيلم «مينى بار» في المرتبة الأولى في إطار أكشن كوميدي، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التى يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة، فتغير حياتهم فى يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب وذلك فى إطار اجتماعى تشويقى وغيرها.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب نضال الشافعي، عددًا من نجوم الفن منهم صلاح عبدالله، وأمينة، ومنة فضالي، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وعلاء مرسى، وحسن عبدالفتاح، وعلاء زينهم، وصبري عبدالمنعم، وإبرام سمير، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد الخضري.

الفنان نضال الشافعي نضال الشافعي الوعكة الصحية استكمال تصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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