الأمم المتحدة: ندعم إجراء الانتخابات في ليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روز ميري، دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة، للجهود المبذولة لنجاح الانتخابات الليبية، مشيدة بمستوى الاستعدادات الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية وجاهزيتها العالية لتنفيذ هذا الاستحقاق المرتقب.

ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، اليوم الخميس، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روز ميري، حيث تم بحث سبل دعم الأمم المتحدة للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وتم أيضًا خلال اللقاء، بحث سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية، كخطوة نحو آفاق مستقبلية لدولة قوامها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، من خلال تنظيم انتخابات تحظى بالقبول والثقة من كافة الأطراف.