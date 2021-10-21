الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

مهرجان الجونة يختتم فعالياته بـ«صورة مصر القديمة في السينما»

بوستر الجونة
بوستر الجونة

أقيم قبل قليل فعالية بعنوان «صورة مصر القديمة في السينما» بمشاركة: محمود رشاد، محمد السعدي، أنسي أبوسيف، سوسن بدر، دكتورة ياسمين الشاذلي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتختتم فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، غدًا الجمعة، بإعلان جوائز منصة الجونة.

وأقيمت أمس، آخر «ريد كاربت» في عروض الأفلام، بحضور عدد قليل من النجوم.

وكانت الفنانة بشرى قد تعرضت أمس، لحادث انقلاب سيارة كان يقودها محمد مكاوي أثناء تسجيله أحد البرامج معها.

انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بالدورة الخامسة، بحضور العديد من النجوم والنجمات الكبار من ضمنهم الفنانة يسرا والتي تحضر هذه الدورة بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة، بالإضافة لحضور كلًا من: ليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب. ووقع الاختيار على الفنان أحمد السقا لتكريمه هذه الدورة ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وتعتبر هذه الجائزة مخصصة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

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