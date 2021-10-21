«بنات عين شمس» تعرف الطالبات بنظام الساعات المعتمدة وأقسام الكلية

استقبلت الدكتور أميرة يوسف، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، والدكتور مي حلمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الطالبات الجدد لعام 2021- 2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف أن اللقاء هدف إلى تعريف الطالبات الجدد بنظام الساعات المعتمدة وأقسام الكلية بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، متنميه لجميع الطالبات الجدد والقدامى دوام التفوق في دراستهم بالكلية.

وتابعت يوسف مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وجميع العاملين، تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستقبال الطلاب بالكواشف الحرارية، ارتداء الكمامات، مراعاة التباعد، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل.

وأكدت يوسف على استمرار حملة التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبات يوميًا بالكلية، مؤكدة على أن الكلية أنهت كل الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد، مضيفه أنه تم إعلان جداول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية ونشرها على الصفحة الرسمية للكلية، مقدمة الدعوة لكل الطالبات للمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية، بهدف تنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار لديهم، ويأتي ذلك إيمانًا من إدارة الكلية بأهمية الأنشطة في صقل شخصية الطالب، وتشجيعه على الانخراط في مجتمعه الصغير استعدادًا للخروج إلى الحياة العملية والمشاركة في المجتمع بشكل أكبر.

ودعت الدكتورة مي حلمي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، طلبة الأسر إلى الوقوف جنبًا إلى جنب مع طلبة الكلية الجدد ودعمهم بالمعلومات والنصائح التى من شأنها أن تساعد في وضعهم على الطريق الصحيح، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة المختلفة التى تقوم بها الأسر الطلابية، حيث تتنوع الأنشطة ما بين العلمية والرياضية والثقاقية والاجتماعية، وأنشطة الجوالة وتتنوع الانشطة ما بين إقامة الندوات والمعارض والمسابقات، والمنتديات، وتقديم ورش العمل في جميع المجالات.

وقالت إن الاشتراك في الأنشطة الطلابية المتنوعة واختيار كل منهم لما يستهواه لا يتعارض أبدًا مع التفوق الدراسي بل على العكس وشددت على ضرورة الالتزام بتلقي اللقاح حرصًا على الصحة العامة للطلاب.

وتحدث رؤساء الأقسام للتعريف برؤية ورسالة الأقسام المختلفة بالكلية.

وأوضحت مديرة التعليم الإلكتروني للطالبات كيفية الدخول على المنصة من خلال عرض فيلم تشويقي.

وتحدتت مديرة رعاية الشباب للتعريف بأنشطة القطاع وما يقدمه للطالبات على كل المستويات.

كما شهد اللقاء إلقاء كلمة لرئيسة الاتحاد تؤكد على أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية المتعددة، وتم استعراض لبعض حركات الدفاع عن النفس للطالبات الفائزات بالميدالية الذهبية في رياضة الأيكيدو.