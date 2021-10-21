الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد سرحان ينتهى من تصوير حدوتة «لحظة ضعف»: تعرض السبت

حكاية لحظة ضعف
حكاية لحظة ضعف

انتهى النجم خالد سرحان من تصوير مشاهده في حدوتة «لحظة ضعف»، وهي حكاية مكونة من 5 حلقات ضمن حكايات  مسلسل «ورا كل باب».

ومن المقرر عرض حدوتة «لحظة ضعف» يوم السبت المقَبل، على شاشة  قناة «الحياة» الفضائية.

وأكد خالد سرحان، أنه يقدم خلال الأحداث شخصية تدعى المعلم رضا، وتتكون أسرته من زوجته الفنانة رشا مهدى، ووالدته حنان يوسف، وشقيقه أحمد كمال أبورية، وشقيقته غفران محمد، ويقطن فى منطقة شعبية هو وأسرته، ولديه كلمة مسموعة على معظم الجيران المحيطين حوله، فيخافون منه.

كواليس حكاية لحظة ضعف 

وأوضح ان مفاتيح الشخصية كثيرة ومحيرة من بداية ظهورها إلى نهايتها، فتُحدث كثيرًا من التغيرات والجدل الذي يصفها البعض بالشخصية الزئبقية، مشيرًا إلى أنه «تعامل مع هذا الدور بأنه رحلة ولازم يعيشها فعاش الشخصية بالفعل وصدقها».

حكاية لحظة ضعف 

أبطال حكاية “لحظة ضعف”

يذكر أن حدوتة «لحظة ضعف» بطولة النجم خالد سرحان ، رشا مهدى، حنان يوسف، غفران محمد، أحمد كمال أبورية، تامر مجدى، وآخرون، وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، ومن سيناريو وحوار محمد ذو الفقار وإخراج منال الصيفى.

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