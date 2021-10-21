«أوسكار العرب» يكرم نادية الجندى وغادة عبدالرازق وبسمة وهبة

على قدم وساق، تجرى إدارة مهرجان أوسكار العرب في دورته الخامسة التحضيرات النهائية استعدادًا لانطلاق حفل الافتتاح، الإثنين المقبل، بأحد فنادق القاهرة، وتحمل الدورة اسمى الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

ويكرم المهرجان في تلك الدورة الاستثنائية باقة من أبرز النجوم المصريين والعرب، تقديرًا لجهودهم الفنية خلال عام ٢٠٢١.

ومن بين المكرمين الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق، والإعلامية بسمة وهبة، والسعودية الكبيرة وعد، واللبناني أيوان، والشاعر خالد تاج الدين، الملحن وليد سعد، واللاعب عبد الله السعيد، والإعلامي سيف زاهر، والفنانة فيفي عبده، والفنان الشعبي عمر كمال، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والمصممة السورية هويدا بريدي، والفنانة التونسية أميمة طالب، والمنتج حازم شفيق، والفنان المغربي نوردو، والدكتور عمرو منتصر، والفنانة التونسية مريم الدباغ، وغيرهم.

يذكر أن الدورة الخامسة كان مقررًا إقامتها في دبي، لكن بسبب كورونا، اختارت إدارة المهرجان مصر لتحتضن فعاليات المهرجان للدورة الثانية على التوالي.

رئيس المهرجان: اختيار مصر تكريم لنجومها

أكد مهند الغزاوي، رئيس المهرجان، أنه عقب النجاح التي حققته الدورة السابقة، لم يجد أفضل من مصر لاحتضان فعالياته، وتكريم عدد من كبار النجوم المصريين والعرب، الذين قدموا أعمالًا فنية مميزة خلال العام، ليكون بمثابة تقدير وعرفان بدورهم.