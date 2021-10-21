منها الكورسيه والملونة.. موضة فساتين الزفاف عام 2022

بعد عام من التوقف عن التجمعات وإقامة حفلات الزفاف، أصبحت الموضة أكثر تركيزًا من أي وقت مضى على أسلوب فساتين الزفاف الجديدة، فقد كانت غالبية فساتين الزفاف القديمة، غارقة في التفاصيل التقليدية واللمسات التراثية، ولكن مصممي فساتين زفاف 2022، قرروا إضافة تصاميم جديدة ومميزة للموضة هذا العام، وفي السطور التالية، نستعرض مجموعة من فساتين الزفاف لعام 2022، لمساعدتك اختيار فستان زفافك على الموضة.

صيحات فساتين الزفاف 2022

فساتين زفاف مستوحاة من راقصات الباليه

جاءت التصاميم الجديدة لفساتين الزفاف، مزينة بالتول، كما ظهر في هذا الموسم لمسات الباليه المميزة، من الفساتين القصيرة إلى الفساتين المزينة برسومات الأقواس والشرائط والمنسدلة، والتفاصيل الشفافة، والأقمشة الناعمة، والقصات ذات الكشاكش ذات طبقات متعددة وتنانير ضخمة.

وإذا كنت تبحثين عن مظهر يكون أنيقًا ويوفر لك الحركة التي لا تفعلها أقمشة الحرير والساتان الثقيلة، فإن هذه المجموعة سوف تناسبك، وهذه التصاميم من علامات ديور كروز 2022، وAmsale Bridal Fall 2022، مالكسندر ماكوين RTW ربيع 2022.

فساتين زفاف ملونة

اتجهت عددًا من دور الأزياء العالمية، إلى تصميم فساتين زفاف ناعمة وملونة، من أجل مظهر أنثوي رائع مع لون مناسب لكل تصميم، من الفساتين الوردية، والتي بلون الأزرق السماوي، ولون الزنجبيل البيج، وغيرها من الألوان الفاتحة التي أعادت تعريف فستان زفاف العروس، ومن أبرز علامات الأزياء التي اتبعت هذا الأسلوب هم مجموعة أندرو كوون برايدال خريف 2022، مونيك لولييه زفاف ربيع 2022، دولتشي آند جابانا كوتور 2021 ؛ Oscar de la Renta RTW خريف 2021.

فساتين زفاف مستوحاة من التسعينات

جاءت أيضًا من أحدث صيحات الموضة، تلك الفساتين التى تعود بنا إلى عالم التسعينات الماضي، من خلال إضافة لمسات جمالية جديدة، مثل الفتحات التي تتناسب مع الجسم، وأسلوب القصات الناعمة، وإضافة الشرائط للفساتين للمسة جمالية ساحرة، ومن أشهر مجموعات الأزياء التى اتجهت إلى أسلوب التسعينيات NDS the Label Bridal 2022، ألكسندر ماكوين RTW خريف 2021، Courrèges Spring 2022.

فساتين زفاف كورسيه

انطلق هذا الأسلوب الجديد، في عالم فساتين الزفاف، ليمنح العروس إطلالة مميزة وجديدة، فتعتمد هذه الفساتين على مشدات أسفل الفستان، Bridgerton مصنوعة من خامة التول الشفافة، مع أربطة تزين الفساتين، وتطريز لإطلالة ملكية من الكورسيهات المكشوفة الكلاسيكية، ومن أشهر دور الأزياء التي اتبعت هذا الأسلوب، آيزن شتاين لربيع الزفاف 2022، ماركاريان 2022، دانا هاريل لفساتين الزفاف خريف 2022، دانييل فرانكل 2022.