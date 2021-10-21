الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«شرم الشيخ للمسرح الشبابي» يطلق البوستر الدعائي لدورته السادسة

بوستر مهرجان شرم
بوستر مهرجان شرم الشيخ

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي ، عن البوستر الدعائى لدورته السادسة، التى ستقام خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء .

صمم بوستر المهرجان هذا العام الفنان علي عبد الرحمن ، وقد استمد مادته الرئيسية من ألوان البحر مع وجود عنصر الشباب بالإضافة لفكرة الفنون الأدائية التى استوحى شكلها من  عرض " إيزيس " الذى شارك في الدوره الخامسة من المهرجان وحصل علي جائزه لجنة التحكيم الخاصة ، ليؤكد البوستر أن مهرجان  شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يجمع فى طياته العروض المسرحية والفنون الأدائية بمسابقاته المتنوعة .

وكانت قد كشفت إدارة المهرجان أن الدورة السادسة تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب و سيعلن عن تفاصيل الدورة خلال مؤتمر صحفي، الاثنين 25 أكتوبر الساعة السابعة مساء، بالمجلس الاعلي للثقافة، بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس ،  أعضاء اللجنة العليا للمهرجان المكونة من : د. إنجى البستاوى المدير العام،الإعلامى خيرى رمضان ، أ. د.طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المخرج عادل عبده ،الفنان هانى كمال ، لفنان محسن منصور، الفنان نضال الشافعى ، المخرج مازن الغرباوى، مؤسس ورئيس المهرجان.
 

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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