الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إسكندرية ماريا: التطوير يصل المعمورة البلد ضمن رؤية مصر 2030 (صور)

المعمورة البلد
المعمورة البلد

ضمن خطة التطوير التي تنفذها محافظة الإسكندرية لتطوير عدد من الأحياء ومد يد العمران بداخل شوارعها بدءًا من البنية التحتية وحتى المظهر الجمالي العام للمنطقة، تأتي خطوة النقلة الحضارية لتشمل منطقة معمورة البلد بعد عدة مناطق سكندرية اتخذت بالفعل خطوات التطوير لقاطنيها منها منطقة الحضرة، ومنطقة سيدي بشر قبلي.

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رؤية مصر 2030 

- مطالب أهالي منطقة المعمورة

«الدستور» التقت بعدد من أهالي منطقة المعمورة البلد، لتستمتع لمطالبهم ضمن تنفيذ خطة التطوير ليقول محمود رجب من أهالي المنطقة إن هناك عشوائية في عدد من الشوارع بمنطقة المعمورة، خاصة في الأسواق العشوائية التي تفتقر التنظيم وما يترتب خلافها من تراكم أكوام القمامة والمخلفات بلا متابعة.

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رؤية مصر 2030 

تابعت سحر الصافي أحد أهالي المنطقة، أن فصل الشتاء بالنسبة لأهالي المعمورة البلد يشكل أزمة كبيرة فهناك عدد كبير من الشوارع تتعرض للغرق وتكدس كثيف للمياه وتعطيل المرور والحركة العام، حتى يتم التدخل من شركة الصرف الصحي أو الحي بكسح المياه، مطالبًا بضرورة رصف شوارع المنطقة وتنظيف الشنايش والمصارف المائية.

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رؤية مصر 2030 

اشتكى عبد الفتاح محمد أحد أهالي المنطقة، أن هناك عشوائية في المرور بالمنطقة والمواقف العشوائية وانتشار التكاتك ولا تطبق الغرامات الموصى بها من الجهات التنفيذية بالمنطقة.

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رؤية مصر 2030 

وتابعت فاتن عيد الرحيم، أحد أهالي المنطقة، أننا بحاجة لتطوير وتأهيل المستشفيات الحكومية والمستوصفات الطبية التابعة لوزاره الصحة وتزويدها بالأطباء المتخصصين، فهي تعاني من نقص الخدمات وغير مؤهلة لإسعاف المرضى.

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رؤية مصر 2030 

- خطة التطوير

خطة تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية" الذي يستهدف تطوير منطقة المعمورة البلد بنطاق حي المنتزة ثان، بتكلفة 2.5 مليون يورو بمنحة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومحافظة الإسكندرية.

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رؤية مصر 2030 

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إن اختيار منطقة المعمورة البلد هو اختيار موفق نظرًا لما تعانية المنطقة من مشكلات عمرانية ومشكلات في البنية التحتية وانخفاض في مستوي المعيشة .

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رؤية مصر 2030 

فمنطقة المعمورة البلد سيتم تطويرها خلال العام المقبل من خلال منحة من الاتحاد الأوربي تبلغ نحو 17 مليون يورو، إضافة إلى مساهمة ألمانية تبلغ 3.5 مليون يورو لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمات، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لخلق آفاق اجتماعية واقتصادية افضل للشعب المصري .

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رؤية مصر 2030 

أشار الشريف إلى قيام وفد من ممثلي الجهات المعنية ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة بعمل اجتماع 15 سبتمبر الماضي بالإسكندرية لعرض الأماكن المقترحة للتطوير تبعه زيارة ميدانية في الفترة من 27 - 28 أكتوبر 2020 لتجميع الآراء والاستماع إلى كل المقترحات من كافة الجهات بما فيهم الأهالي قاطني المناطق للتعرف علي احتياجاتهم الفعلية وتحديد الأولوية لاعمال التطوير.

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رؤية مصر 2030 
المعمورة البلد تطوير منطقة المعمورة البلد الإسكندرية التطويرالحضري حي المنتزه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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