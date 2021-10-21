الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل الأنبا أنجيلوس وكهنة كنيسة العذراء ومارجرجس بأرض أيوب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة الأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا الشمالية، وكهنة كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بأرض أيوب شبرا الشمالية .

وخلال اللقاء بحث البابا تواضروس الثاني الأمور الرعوية، من أجل ترتيب الخدمة فى أرض أيوب وعزبة وهبه.

جدير بالذكر أنه كان قد أجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية امس الأربعاء عدة لقاءات رعوية بمقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بحسب ما قال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

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