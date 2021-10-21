الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكان» تسكن المتضررين من انهيار جزئي بعمارة في 6 أكتوبر

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم تسكين الأسر المتضررة من انهيار جزئي في العمارة رقم 10 بالحي السادس بالمجاورة العاشرة بسكن بديل بمنطقة أبوالوفا بالمدينة، والتى تأثرت وحداتهم السكنية بالزلزال الذي حدث قبل يومين.

وأكد النجار، أنه تم إعطاء الأولوية لسلامة وراحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك استكمالاً لما يقوم به جهاز مدينة 6 أكتوبر ومجلس الأمناء، حيال بعض العمارات القديمة، والتى تم انشاؤها عام 1986 للمواطنين محدودى الدخل بالحى السادس، مضيفاً أنه تم رصد مبالغ مالية لتدعيم ورفع كفاءة العمارات على ضوء تقارير هندسية متخصصة من المركز القومى لبحوث البناء والاسكان، وطبقا لما تلاحظ من جهاز المدينة يوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021، من سقوط بعض من اجزاء الغطاء الخرساني لسلم العمارة المذكورة والقاطن بها نحو 40 أسرة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتقال على الفور لمقر العمارة واستدعاء  اللجان المختصة من المركز القومى لبحوث البناء والاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، والتى قامت على الفور بمعاينة العمارة المتضررة، وأقر تقرير الفحص سرعة اخلاء العمارة حفاظاً على ارواح السكان.

وقال المهندس عادل النجار، إن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة نقل المواطنين لوحدات سكنية نموذج  الإسكان القومى، وتوفير لهم كافة وسائل الانتقال وتأمين المعيشة لهم من مرافق وخدمات  فى أماكنهم الجديدة، لافتاً إلى أن المواطنين تسلموا الوحدات السكنية الخاصة بهم، وتم تحرير محاضر استلام.

ونوه رئيس الجهاز عن أن مجلس أمناء المدينة تحمل كافة مصاريف التعاملات المالية لعدادات المرافق (مياه - كهرباء - غاز )، تخفيفا على المواطنين، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع مصلحة المواطنين على أجندة الأولويات.

مهن مواطن رفع مدينة 6 أكتوبر مجلس الأمن محدودي الدخل وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية

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وائل لطفي

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