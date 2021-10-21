الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحويلات الجديدة بعد غلق شارع الهرم لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق (فيديو وصور)

شارع الهرم
شارع الهرم

أعلنت محافظة الجيزة التحويلات المرورية الجديدة بعد بدء الغلق الكلي لشارع الأهرام "الهرم" لبدء تنفيذ أعمال تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

غلق شارع الهرم

يأتي ذلك طار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع.

وسوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد (٦) محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة مايقرب من (۳۷۰م) وبعرض مايقرب من (۱۸م) .

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط، ابتداء من ١٢ صباح يوم الخميس الموافق ٢١ /١٠ /٢٠٢١  وحتى انتهاء الأعمال.

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نشر خدمات مرورية بمحيط الغلق الكلي لشارع الهرم

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محطة مترو المريوطية تُغلق شارع الهرم بشكل كلي

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومديرية الطرق بالمتابعه الميدانية وإزالة اي معوقات لتسهيل الأعمال علي الشركة المنفذة، مشيراً إلى أنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تم تجهيز التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل علي المواطنين وحركة المركبات وهي كالأتي:

التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا “إجباري” اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول .

ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى. 

أعمال محطة المريوطية 

- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنه بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعوده بشارع ترسا، ثم الدخول يمينا إتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام .

التحويلة الثانية 

حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (٩٠٠ م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الاهرام مع طريق المريوطية.

ثم الدخول يمينا (إجباري) اتجاه طريق المريوطية، ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا، ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله . 


وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم. 

غلق شارع الأهرام غلق شارع الهرم التحويلات المرورية الجديدة شارع الهرم مترو الأنفاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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