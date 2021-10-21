«تكريم أسرة المشير طنطاوى».. أبرز مشاهد احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوى

احتفلت نقابة الأشراف، أمس، بالمولد النبوي الشريف، بمقرها بطريق سالم بالدراسة، بحضور العديد من القيادات الدينية.

وشارك في الحفل، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أسامة الأزهري، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور محمد ابو هاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

وجاءت أبرز المشاهد في احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، كما يلي:

نقيب الأشراف يعلن إطلاق فعاليات وندوات لنشر الوعي بمختلف المحافظات

أعلن السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إطلاق عدة فعاليات وندوات في مختلف المحافظات لنشر الوعي الحقيقي، وبيان سماحة الدين الإسلامي بين أبناء الشعب المصري العظيم وخاصة الشباب والنشء، لتجعلهم قادرين على مواجهة التحديات.

وقال نقيب الأشراف، إن المشروعات القومية والمبادرات التي يطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى بناء الإنسان، وتٌرسخ لقيم التكافل والتراحم، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة، بصورة غير مسبوقة.

نقيب الأشراف يمنح أسرة المشير طنطاوي درع خاتم النبوة

منح نقيب الأشراف، خاتم النبوة، إلى أسرة المشير محمد حسين طنطاوي -رحمه الله- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وذلك تقديرا للدور الوطني الذي قام به الراحل حيث أفنى عمره وهو يدافع عن وطنه.

وسلّم نقيب السادة الأشراف، المستشار إيهاب محمد حسين طنطاوي، نجل المشير طنطاوي، خاتم النبوة.

قال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن نقابة الأشراف وجميع منتسبيها تقف جنبا إلي جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، دعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مرحلة بناء الوعي.

وجدد نقيب الأشراف دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التحديات التي كان لها منذ اللحظة الأولى، والتي حمل فيها على عاتقه مسئولية قيادة هذا الوطن، مؤكدًا أنه خير أمين وخير قائد لهذه الأمة، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات.

من ناحيته، أثنى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على تكريم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، لأسرة المشير محمد حسين طنطاوي، ومنحها درع خاتم النبوة، تقديرا لدوره الوطني.

وقال مفتي الجمهورية، إن بعض العلماء قالوا إن فضل ليلة ميلاد سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ليلة القدر، وأن فضل تلك الليلة عظيم جدا، وأتى العلماء بالعديد من الأدلة والشواهد وبرهنوا على ما يقولون مستدلين بشواهد من المذهب المالكي ومن علماء الشناقيط.

وشارك المنشد محمود هلال في احتفالية نقابة السادة الأشراف، بالمولد النبوي الشريف.

وأنشد محمود هلال، بعض الأغاني في حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسط تفاعل وتصفيق الحاضرين، واختتم الشيخ جابر بغدادي، نائب الطريقة البغدادية، احتفالية نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، بحضور السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأدى الشيخ جابر بغدادي، بعض المدائح النبوية، وكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ذكرى مولده.