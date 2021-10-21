الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأمريكي في تونس: علاقتي جيدة بالرئيس قيس سعيد قبل وبعد 25 يوليو

دونالد بلوم 
دونالد بلوم 

قال دونالد بلوم السفير الأميركي لدى تونس، اليوم الخميس، إن علاقته بالرئيس التونسي قيس سعيد قبل وبعد 25 يوليو. 

ووفقاً لاذاعة شمس التونسية، عبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس عن امتنانه لعلاقة التواصل التي وصفها بالطيبة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل و بعد 25 يوليو.

وقال بلوم، خلال حضوره في المائدة المستديرة الأولى حول الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحة، إنهم كانوا إلى جانب تونس في الـ 10سنوات الاخيرة وسيواصلون الوقوف الى جانب تونس إيمانا منهم بالديمقراطية في تونس.

وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم تونس اقتصاديا، مستدركا القول: "لكن هناك عمل على التونسيين القيام به وهو عمل صعب في علاقة بالإصلاحات وعلى الحكومة التونسية اتخاذ هذه القرارات".

 

السفير الأمريكي تونس قيس سعيد 25 يوليو

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

أودى بحياة 19 شخصًا.. مهندس فنى يفحص سيارتى حادث الدائرى الأوسطى لبيان سبب الحادث

مصر ضمن الـ20 سوقا الأكثر جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة في العالم

«موظف بريد» يستولي على «نصف مليون» من أموال العملاء

وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم ليبيا للوصول إلى تسوية شاملة

خلاف على مشاريب وركنة سيارة.. التفاصيل الكاملة لفيديو مشاجرتين الجيزة والإسكندرية

مراهق يرتكب فعلاً فاضحاً في محطة رمسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لم يعُد كافيًا

لقاح «فايزر» يقي المراهقين بنسبة 90% من الإصابة بـ«دلتا» في إسرائيل

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية