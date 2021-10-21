السفير الأمريكي في تونس: علاقتي جيدة بالرئيس قيس سعيد قبل وبعد 25 يوليو

قال دونالد بلوم السفير الأميركي لدى تونس، اليوم الخميس، إن علاقته بالرئيس التونسي قيس سعيد قبل وبعد 25 يوليو.

ووفقاً لاذاعة شمس التونسية، عبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس عن امتنانه لعلاقة التواصل التي وصفها بالطيبة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل و بعد 25 يوليو.

وقال بلوم، خلال حضوره في المائدة المستديرة الأولى حول الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحة، إنهم كانوا إلى جانب تونس في الـ 10سنوات الاخيرة وسيواصلون الوقوف الى جانب تونس إيمانا منهم بالديمقراطية في تونس.

وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم تونس اقتصاديا، مستدركا القول: "لكن هناك عمل على التونسيين القيام به وهو عمل صعب في علاقة بالإصلاحات وعلى الحكومة التونسية اتخاذ هذه القرارات".