الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد من جامعة «ليون 3» الفرنسية في جامعة عين شمس لبحث التعاون

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قام وفد من جامعة ليون ٣ الفرنسية برئاسة مانويل چوبتر، نائب رئيس الجامعة، بزيارة لجامعة عين شمس،  زكان في استقبالهم الدكتورة شهيرة سمير، رئيس قطاع العلاقات الدولية بالجامعة ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور نور السبكي، المستشار الثقافي بالسفارة المصرية بفرنسا، بهدف تبادل الرؤي ووجهات النطر بشأن بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، الدكتورة سوينج علييفا رئيسة اللجنة الحكومية للغة الأذربيجانية بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق لها وممثلًا عن سفارة أذربيجان بمصر.

وكان في استقبالهم أيضًا كل من الدكتور رانيا محمد فوزي، رئيسة قسم اللغات الشرقية، والدكتور ماجدة مخلوف أستاذ اللغة التركية بالقسم.

وتناولت الزيارة حديثًا وديًا حول ملامح التبادل الثقافى والعلمي المستقبلي بين الجانبين، خاصة أن قسم اللغات الشرقية هو الوحيد من نوعه داخل جامعة عين شمس الذي يتم فيه تدريس اللغة الأذرية والتي يدرس يها حوالي ٤٠٠ طالب.

وحرصت "علييفا" على إهداء مجموعة من الكتب في تعليم اللغة الأذرية لغير الناطقين بها لمكتبة الكلية، كما تبادلت الحديث الودي مع بعض أعضاء هيئة التدريس الدكتور ميادة أحمد، والدكتور خالد السويركي، والهيئة المعاونة، وكذلك مجموعة من الطلاب الدارسين لهذه اللغة بالقسم.

تعليم كلية الحقوق شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فرنسى شئون التعليم والطلاب لجان جامعة عين شمس مظلوم التعليم مصرية راني

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

أودى بحياة 19 شخصًا.. مهندس فنى يفحص سيارتى حادث الدائرى الأوسطى لبيان سبب الحادث

مصر ضمن الـ20 سوقا الأكثر جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة في العالم

«موظف بريد» يستولي على «نصف مليون» من أموال العملاء

وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم ليبيا للوصول إلى تسوية شاملة

خلاف على مشاريب وركنة سيارة.. التفاصيل الكاملة لفيديو مشاجرتين الجيزة والإسكندرية

مراهق يرتكب فعلاً فاضحاً في محطة رمسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لم يعُد كافيًا

لقاح «فايزر» يقي المراهقين بنسبة 90% من الإصابة بـ«دلتا» في إسرائيل

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية