وفد من جامعة «ليون 3» الفرنسية في جامعة عين شمس لبحث التعاون

قام وفد من جامعة ليون ٣ الفرنسية برئاسة مانويل چوبتر، نائب رئيس الجامعة، بزيارة لجامعة عين شمس، زكان في استقبالهم الدكتورة شهيرة سمير، رئيس قطاع العلاقات الدولية بالجامعة ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور نور السبكي، المستشار الثقافي بالسفارة المصرية بفرنسا، بهدف تبادل الرؤي ووجهات النطر بشأن بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، الدكتورة سوينج علييفا رئيسة اللجنة الحكومية للغة الأذربيجانية بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق لها وممثلًا عن سفارة أذربيجان بمصر.

وكان في استقبالهم أيضًا كل من الدكتور رانيا محمد فوزي، رئيسة قسم اللغات الشرقية، والدكتور ماجدة مخلوف أستاذ اللغة التركية بالقسم.

وتناولت الزيارة حديثًا وديًا حول ملامح التبادل الثقافى والعلمي المستقبلي بين الجانبين، خاصة أن قسم اللغات الشرقية هو الوحيد من نوعه داخل جامعة عين شمس الذي يتم فيه تدريس اللغة الأذرية والتي يدرس يها حوالي ٤٠٠ طالب.

وحرصت "علييفا" على إهداء مجموعة من الكتب في تعليم اللغة الأذرية لغير الناطقين بها لمكتبة الكلية، كما تبادلت الحديث الودي مع بعض أعضاء هيئة التدريس الدكتور ميادة أحمد، والدكتور خالد السويركي، والهيئة المعاونة، وكذلك مجموعة من الطلاب الدارسين لهذه اللغة بالقسم.